Західні партнери нададуть Україні системи ППО, зокрема й радянського виробництва, - CNN

Про це повідомляє CNN, інформує Еспресо.TV

За словами високопоставленого чиновника США, ці додаткові системи включають мобільні системи протиповітряної оборони радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14.

Вони мають менший діапазон висот, ніж система С-300, яку просила Україна. Однак більшу дальність, ніж ракети "Стінгер", які раніше поставлялися в Україну, що дає їм можливість вражати крилаті ракети.

За словами цього високопоставленого чиновника США, ці системи від країн-партнерів НАТО вже "в дорозі".

Журналіст CNN Jim Sciutto у своєму твітері додав, що один з високопоставлених чиновників США повідомив йому, що в Україну також уже відправлено ЗРК С-300.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський звернувся до Конгресу США, де вкотре просив надати Україні системи ППО або літаки для захисту від авіа нальотів та ракетних обстрілів.

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