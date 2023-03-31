Захмарні статки та, ймовірно, фіктивне розлучення: за які заслуги Павла Горбасенка переобрали головою Господарського суду Київської області

Павло Горбасенко - один з найскандальніших суддів та один з найвпливовіших людей Київщини. Голова Господарського суду Київської області має чудову родину. Житло йому, як вже повелося у суддів, подарувала мати. Батько судді - підприємець, і має чималий бізнес на території окупованого Криму, де й проживає. Також Павлу Горбасенку пощастило з дружиною - колишньою. Втім, після розлучення подружжю вдалося зберегти теплі стосунки. Настільки теплі, що за кілька років після розлучення в них народилась дитина. Оце так "залишились друзями". Але давайте по порядку.

Павла Горбасенка було призначено суддею Господарського суду Київської області указом президента в 2010-му році. На посаді він залишився і після Революції Гідності. До цього часу суддя встиг потрапити у кілька скандалів та обжитися чималою кількістю квадратних метрів. В цьому йому допомогла мати-домогосподарка. Саме вона, за словами Горбасенка, подарувала сину дві квартири на 116 та 136 квадратних метрів в елітному районі на Оболонській набережній у Києві.

Майна у судді Горбасенка ставало все більше, тож це привернуло увагу антикорупційних експертів, - розповіла нашим журналістам голова Всеукраїнського об’єднання "Автомайдан" Катерина Бутко: "Ми звернули на нього увагу, коли проходило кваліфікаційне оцінювання ще кілька років тому (в 2019 р., - ред). Горбасенко отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності. І цей висновок обґрунтувався саме на статках кандидата, тому що вони доволі великі".

Подарувавши квартири синові, для себе мати Павла Горбасенка звела будинок на понад 800 квадратних метрів в селі Лебедівка під Києвом. Поруч з мальовничим зеленим лісом, на величезній приватній території у понад пів гектара стоїть двоповерхова будівля, басейн, альтанка. Все це добро обнесене високим парканом та закрите від сторонніх очей. В цьому будинку суддя полюбляє проводити вихідні, - розказав нам голова села.

Звідки у матері-домогосподарки кошти на такий великий будинок? На співбесіді в межах кваліфікаційного оцінювання суддів Павло Горбасенко запевняв: всі гроші - нажиток батька-бізнесмена: "Мій батько з 1998-го року працює у приватному секторі, займається бізнесом. В основному це будівельний бізнес. Він інвестує, будує, вводить в експлуатацію, продає і проектує. По сьогоднішній день він займається цією діяльністю".

Свій бізнес батько судді, Володимир Горбасенко, веде в окупованому Криму. Він є співзасновником двох товариств з обмеженою відповідальністю - "Севеленастрой" та "ЮГ Инвест".

Тобто, батько голови Господарського суду Київської області веде бізнес на окупованій території і платить податки країні-терористу. При цьому на тій же співбесіді Павло Горбасенко зазначив: "Батька на даний момент немає в країні". Цікаво, невже суддя вважає, що Крим - це вже не Україна?

Імовірно, більшість часу Володимир Горбасенко проводить на території окупованого півострова, ось в цій квартирі на понад 300 квадратних метрів на набережній Ялти, придбаній у квітні 2014-го року, вже після окупації.

"Враховуючи переведення бізнесу на російське законодавство, враховуючи сплату податків російській федерації, виглядає так, що його батько був на окупованій території в той час, коли проходила співбесіда", - зазначає голова Всеукраїнського об’єднання "Автомайдан" Катерина Бутко.

Схожий з батьковим бізнес: будівництво і надання в оренду житла мала і нібито колишня дружина Павла Горбасенка Ганна Свириденко. І теж на території Криму. Там, до речі, на ній зареєстровано чимало нерухомості: земельні ділянки, житлові будинки.

Павло Горбасенко коментує це так: "Складно це назвати житловими будинками. То скоріше халупи такі, побудовані з піноблоків. Дружина набувала у власність земельні ділянки, будувала зі своїм компаньоном такі халупки, вони здавали їх в оренду, така була діяльність. Зараз все одно лишилися якісь земельні ділянки в Криму. Коштують вони, до речі, 26 тисяч гривень, ці земельні ділянки і будинки так само".

"Якісь земельні ділянки в Криму" - це 4 нежитлових приміщення у Гаспрі, що під Ялтою. А ще - кілька земельних ділянок у Судаку і будинок на понад 300 квадратних метрів. Як не крути, а на халупу не схоже.

Ганна Свириденко - депутатка Київської міської ради. Її пов’язують з одіозним прокурором та земельним магнатом Юрієм Кривобоком. Довгий час вона працювала в юридичній фірмі його батька - Василя Кривобока. І відносини, ймовірно, були настільки тісні, що й сама юридична фірма була зареєстрована в квартирі, яка належала Ганні Свириденко.

Також Свириденко була помічена у скандалі з приватизацією землі під Києвом разом з Кривобоками. Мабуть, за збігом обставин, розглядав цю справу суд, де працює Павло Горбасенко.

"У 2009-му році родина Кривобоків, з яким пов’язана ексдружина судді, скористалась правом безкоштовної приватизації землі під Києвом у Софіївській Борщагівці. Отримали цілих 16,6 га полів, і це значно більше, ніж взагалі дозволено по закону. Частина цієї землі була продана приватному забудовнику. Там само землю під господарство отримала Ганна Свириденко і потім дуже швидко її продала. Сільрада Софіївської Борщагівки судилася з забудовником щодо цієї землі, ці справи розглядав Господарський суд Київської області, де і працює суддя", - розповідає Катерина Бутко.

За документами, Ганна Свириденко - колишня дружина голови Господарського суду Київської області. З Горбасенком вони нібито розлучились 24-го грудня 2014-го року. Втім, залишились у чудових стосунках. Настільки, що вже за 5 днів після розлучення разом поїхали до Європи. Ймовірно, відсвяткувати свободу.

Сам Павло Горбасенко пояснив це так: "В мене була на той період дружина Свириденко Ганна Вікторівна. Ми з нею розлучилися в 2014-му році. І тому в подальшому я її не вказував (в деклараціях, - ред). Ми продовжили наше спілкування. Просто відпали дві обставини, за яких я мав її декларувати".

Спільне проживання та спільний побут у судді Горбасенка з дружиною канули в минуле. Залишилось лише спілкування. І воно, вочевидь, проходило так плідно, що у лютому 2017-го в колишнього подружжя народилась спільна дитина. Цьому факту голова Господарського суду Київської області теж надав пояснення: "Ми сусіди по квартирах. Тобто просто в 2014-му році я забрав в неї речі і переніс їх у сусідню квартиру. В 2017-му році у нас народилась спільна дитина, але все одно від цього ми спільно проживати не стали".

Такі теплі сусідські відносини. Втім, занадто вже схоже на маніпулювання нормами закону. Імовірно, саме для того, щоб не декларувати майно.

"Громадська рада доброчесності звернула увагу на можливе фіктивне розлучення судді", - говорить Голова ВО "Автомайдан" Катерина Бутко.

У нас теж є підстави вважати, що Павло Горбасенко та Ганна Свириденко могли зберегти шлюбні взаємини. Хоч у деклараціях голова Господарського суду Київської області дружину більше не вказує, та відпустки навіть після розлучення вони продовжили проводити разом.

За інформацією наших джерел, за останні 5 років колишнє подружжя 12 разів спільно виїжджало за кордон. Так, у 2019-му році тричі літали до Барселони, один раз до грецьких Салонік і один раз - до Дюссельдорфу, звідки Свириденко, імовірно, вирушила у Страсбург на робочу конференцію. Декотрі поїздки ексдружина судді зафіксувала у своєму інстаграмі. Щоправда, про те, що мандрівки були у супроводі колишнього - від неї - ані пари з вуст.

Новий 2020-й рік колишнє подружжя разом святкувало, вочевидь, в Іспанії. Принаймні, за даними наших джерел, з літака в Барселоні наприкінці грудня 2019-го пара виходила разом.

2021-й рік Горбасенко і Свириденко спільно зустрічають в Хургаді, а потім колишнє подружжя знову тричі чекіниться в Іспанії і один раз літає до Парижу. На фото з інстаграму Ганни Свириденко бачимо площу Каталонії в Барселоні та один з найбільших проспектів Барси - Пасео-де-Грасія. Тут знаходяться найдорожчі готелі, бутіки та архітектурні шедеври Антоніо Гауді.

І, нарешті, 2022-й - рік війни в Україні. За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення пара знову спільно злітала до Хургади. А 24-го грудня, у переддень Католицького Різдва, Горбасенко і Свириденко разом виїжджають до Європи потягом Київ-Варшава. Хтозна, можливо просто їздили як волонтери? За гуманітарною допомогою?

Як би там не було, а усі ці спільні мандрівки та проведені разом відпустки вказують на те, що голова Господарського суду Київської області й досі може підтримувати шлюбні відносини з жінкою, котру нібито викреслив і з життя, і з декларації.

Проживає колишнє за документами подружжя в квартирах, що були нібито подаровані матір'ю судді. Тут - одні з найдорожчих житлових комплексів на Оболоні, з мальовничими краєвидами Дніпра, а до парку Наталка 3 хвилини пішки.

В цих будинках мешкають бізнесмени, прокурори, депутати, зірки та навіть жив колись сам президент Володимир Зеленський. Звісно, все під камерами та з охороною. Ціна на квартири стартує від 100 тис. доларів за просту однокімнатну. А родина Гобасенків має фактично цілий поверх. Цікаво, скільки коштувало таке задоволення?

За відповідями журналісти програми "Судовий контроль" поїхали до Павла Горбасенка на роботу. Спершу голова Господарського суду Київської області попросив нас надіслати йому офіційний запит, а далі розмова не склалася. Відповіді щодо майна матері суддя порекомендував журналістам пошукати на Лісовому цвинтарі. А питання щодо батька та його бізнесу в окупованому Криму - взагалі проігнорував, гримнувши дверима.

Ми відправили інформаційний запит голові Господарського суду Київської області Павлу Горбасенку, в якому поцікавились і щодо стосунків з батьком в окупованому Криму, і щодо, ймовірно, фіктивного розлучення, і щодо поїздки за кордон в умовах воєнного стану. Та на час виходу програми в ефір відповіді не отримали.

Статки, що викликають сумніви, можливі зв’язки з державою-терористом, імовірний намір приховати реальні шлюбні взаємини та виїзд за межі України під час війни, мету та легальність якого суддя нам так і не пояснив - ми навіть не здивовані, що експерти негативно оцінюють доброчесність Павла Горбасенка.

"Враховуючи негативний висновок Громадської ради доброчесності, на мою думку, судді, які отримали такі висновки і мають таку кількість питань, мали бути звільнені в результаті кваліфікаційного оцінювання. На жаль, Горбасенко не був звільнений", - зазначає голова ВО "Автомайдан" Катерина Бутко.

Більше того, з таким послужним списком суддя Горбасенко нещодавно навіть був переобраний на високу посаду голови Господарського суду Київської області.

Як бачимо, попри позитивні зрушення судової реформи, в цілому система й досі залишається заскорузлою, тож позбавлення її від негідних представників - є ключовим завданням, яке слід вирішувати реформаторам на шляху України до ЄС.