Закликаємо Грузію відмовитись від розширення співпраці з Росією, - МЗС України

В Україні таку політику уряду Грузії вважають неприйнятною, заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко, інформує Еспресо.TV

"Ми звернули увагу на повідомлення про скасування Російською Федерацією частини торговельних санкцій проти Грузії. Зазначається, що РФ ухвалила це рішення в умовах неготовності грузинської влади підтримувати нові санкції Європейського Союзу проти Росії. Вважаємо категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин з Росією, збройні сили якої завдають ракетно-бомбові удари по мирних українських містах, вбивають мирних громадян, у тому числі дітей. Ведення бізнесу з російськими компаніями надає додаткові ресурси для Росії, аби вона продовжувала криваву війну проти України, а отримані прибутки просякнуті кров‘ю вбитих українських громадян", - йдеться у повідомленні МЗС.

Також у міністерстві закликали офіційний Тбілісі публічно відмежуватися від рішення РФ, керівництво якої порушує норми міжнародного права та вчиняє воєнні злочини в Україні.

Олег Ніколенко нагадав, що через збройну агресію РФ проти Грузії в 2008 році грузинському народу, на жаль, добре відомі жахіття війни, через які зараз доводиться проходити українцям. Водночас, напевно влада Грузії про це забула і зараз намагається скористатися моментом задля власних інтересів.

Нагадаємо, ще на початку російського вторгнення, 25 лютого, уряд Грузії заявив, що не приєднається до санкцій проти Росії.

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