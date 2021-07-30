Закликали силою захопити владу в країні: СБУ викрила керовану з Росії мережу інтернет-агітаторів
Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили розгалужену міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів, якими керували куратори з Росії. Агітатори поширювали в соцмережах заклики до зміни меж території України й насильницького захоплення влади в країні
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.
Також наголошується, що на Закарпатті викрито посадовця місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій, який закликав до порушення територіальної цілісності української держави.
"Свої "публікації" він розміщував у соціальних мережах. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій", - наголошують у спецслужбі.
Уточнюється, що слідчі органів безпеки вже повідомили зловмисникові про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Крім того, в Київській області заблоковано протиправну діяльність жителя Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни, а на Одещині викрили агента ворожої мережі, який агітував за зміни меж території України та захоплення влади.
"Свій контент він поширював через інтернет-ресурси, підконтрольні ватажкам незаконних збройних формувань так званих Л/ДНР", - повідомляють правоохоронці.
Вони зазначають, що у Львівській області викрито інтернет-агітатора, який напередодні святкування Дня Хрещення Київської Русі-України поширював деструктивний контент, зміст якого порушував рівноправність громадян і міг призвести до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.
У Вінницькій області було викрито місцевого жителя, який адміністрував декілька антиукраїнських угруповань в одній із соціальних мереж. Агітатор закликав до насильницької зміни влади і порушення територіальної цілісності України.
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