Закликали силою захопити владу в країні: СБУ викрила керовану з Росії мережу інтернет-агітаторів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.



Також наголошується, що на Закарпатті викрито посадовця місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій, який закликав до порушення територіальної цілісності української держави.



"Свої "публікації" він розміщував у соціальних мережах. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій", - наголошують у спецслужбі.



Уточнюється, що слідчі органів безпеки вже повідомили зловмисникові про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.



Крім того, в Київській області заблоковано протиправну діяльність жителя Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни, а на Одещині викрили агента ворожої мережі, який агітував за зміни меж території України та захоплення влади.



"Свій контент він поширював через інтернет-ресурси, підконтрольні ватажкам незаконних збройних формувань так званих Л/ДНР", - повідомляють правоохоронці.



Вони зазначають, що у Львівській області викрито інтернет-агітатора, який напередодні святкування Дня Хрещення Київської Русі-України поширював деструктивний контент, зміст якого порушував рівноправність громадян і міг призвести до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.



У Вінницькій області було викрито місцевого жителя, який адміністрував декілька антиукраїнських угруповань в одній із соціальних мереж. Агітатор закликав до насильницької зміни влади і порушення територіальної цілісності України.

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