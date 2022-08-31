Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Те, що написано у законі "про бомбосховища" не передбачає будівництво сховищ чи укриттів в кожній новобудові. У тексті закону жодного разу не згадуються слова "сховище", "укриття". Що стосується укриттів - це має бути окремі проєкти й ця норма чинна. Цим законом передбачено обов’язкове лише розроблення розділу проєктної документації: "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту, цивільної оборони" для об’єктів класу наслідків СС2 та СС3 - це ті, на яких перебуває більш як 50 людей й ця норма чинна, вона не передбачає будівництво бомбосховищ", - пояснила Кирій.

За словами заступниці Голови Архітектурної палати України, заголовки у ЗМІ й те, що було прокомунікованим суспільству не відповідає суті та тексту закону - це свідоме введення в оману українського суспільства та Президента, який підписав цей законопроєкт.

"У парламенті працює забудовне лобі, у них є ручні депутати. Всі законопроєкти, які пов’язані з будівництвом, підписує голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк. Вона лобіює проєкти під забудовників. Цей проєкт був написаний для того, щоб ввести у законодавче поле проєкти повторного використання, щоб можна було купити один проєкт й тиражувати його по всій країні й будувати нам хрущовки", - зазначила Кирій.