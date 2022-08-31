Закон "про бомбосховища" не передбачає їх будівництва у новобудовах: це свідоме введення в оману суспільства, - заступниця Голови Архітектурної палати України Кирій
Заступниця Голови Архітектурної палати України Анна Кирій зауважила що, цим законом передбачено лише обов’язкове розроблення розділу проєктної документації
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Те, що написано у законі "про бомбосховища" не передбачає будівництво сховищ чи укриттів в кожній новобудові. У тексті закону жодного разу не згадуються слова "сховище", "укриття". Що стосується укриттів - це має бути окремі проєкти й ця норма чинна. Цим законом передбачено обов’язкове лише розроблення розділу проєктної документації: "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту, цивільної оборони" для об’єктів класу наслідків СС2 та СС3 - це ті, на яких перебуває більш як 50 людей й ця норма чинна, вона не передбачає будівництво бомбосховищ", - пояснила Кирій.
За словами заступниці Голови Архітектурної палати України, заголовки у ЗМІ й те, що було прокомунікованим суспільству не відповідає суті та тексту закону - це свідоме введення в оману українського суспільства та Президента, який підписав цей законопроєкт.
"У парламенті працює забудовне лобі, у них є ручні депутати. Всі законопроєкти, які пов’язані з будівництвом, підписує голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк. Вона лобіює проєкти під забудовників. Цей проєкт був написаний для того, щоб ввести у законодавче поле проєкти повторного використання, щоб можна було купити один проєкт й тиражувати його по всій країні й будувати нам хрущовки", - зазначила Кирій.
- 19 серпня у Харкові встановили першу зупинку громадського транспорту, яка слугуватиме укриттям від обстрілів.
- Президент України підписав закон, згідно з яким забудовники зобов’язані проєктувати і споруджувати укриття для населення в кожній новій будівлі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.25
-
EUR
Купівля 39.43Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе