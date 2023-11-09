Треба визнати, "если нечего больше предложить аудитории… если ты полный импотент как гражданин своей страны", діставай з колоди карту "мова". І ти одразу на коні. Будьоновка на голові й таке інше. Одразу навколо "кипит наш разум возмущенный", і відповідно можна розвішувати локшину на вухах, тоннами…

От, наприклад разведчик-советник всея будівлі-льотчик, ще хренпоймі хто, обурився історією про таксиста, який відмовився везти людей після їхньої, (цілком до речі законної) вимоги спілкуватись українською… в Україні. Дивно звучить, але це так! Власне кажучи, я досі не можу зрозуміти сенсу сперечань та істерик. Є Закон. Не… хочу, або не хочу. Буду, не буду, а мати його, Закон. Мовний. Де все чітко та зрозуміло написано. У сфері послуг, обслуговування бла, бла, бла… українською мовою.

Це як інший закон, ПДР називається. Де теж багато чого написано. Ну, наприклад, чітка та зрозуміла усім заборона сідати за кермо напідпитку.

- А якщо пʼять бокалів пива?

- Не можна. Заборонено.

- Нууууу… А якщо грамів двісті дорогого віскі? Дуже дорогого.

- Сказано ж! Заборонено!

- А єслі я привык? А если я всю жизнь утром полтос, а вечером грамм двести.

- Не можна.

- Тю… А якщо класної горілки? Під ммммммм… оселедець! А потім я дууууууже обережно і дуже повільно поїду додому! Га?

- За-бо-ро-не-но!

- От ви потвори! Ви порушуєте мої права на вживання того, що я хочу!

- Та вживайте, хоч до всирачки! Але ж тільки потім не можна сідати за кермо!

Сподіваюсь, доступно пояснив? Чи знов хтось прочитає дупою? Ніхто і ніколи не може заборонити людині, спілкуватись в побуті тією мовою, якою людина вважає за потрібне. І це право теж гарантує той же самий Закон. Але державна мова в Україні повинна бути українською. І ніякою більше. Відповідно таксисти, перукарі, бармени, баристи, касир в касі на залізничному вокзалі тощо, зобов'язані спілкуватись українською. Інакше ніяк.

І тільки не треба співати про те, що людина приїхала з Донбасу і не знає мови. Це навіть не смішно… Майже усі, хто "не знаю этава языка", вчили мову в школі. ПТУ та ліцеях, технікумах, інститутах. А якщо не вчили, буває іноді й таке, то вивчити мінімальний набір фраз, для того, щоби спілкуватись на роботі (якщо ви таксист), можна за… добу!

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Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

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