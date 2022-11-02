Про це повідомляє Politico.

Відомо, що до складу делегації законодавців ЄС до Тайваню входять Райнхард Бютікофер, голова делегації Європарламенту з питань відносин з Китаєм, а також нідерландський парламентарій Сьорд Сьордсма. Окремо вони мають зустрітися з президентом Тайваню Цаєм Інвенем.

"Це візит з дуже практичними амбіціями. Ми повернемося з Тайваню з ще чіткішою картиною того, що потрібно зробити в наших відповідних законодавчих органах, і ми не заспокоїмося, поки не досягнемо їх", - сказав Бютікофер, який очолює делегацію Міжпарламентського альянсу по Китаю.

Зазначається, що у центрі уваги делегації - торгівля, інвестиції й технології.

Крім того, повідомляється, що одним з учасників делегації буде український парламентарій Микола Княжицький. За його словами, він бачить схожість між Україною та Тайванем.

"Україна і Тайвань мають багато спільного. Світові демократії - і особливо Німеччина - намагаються засвоїти уроки минулого. Я буду наголошувати на тому, як залежність від Росії призвела нас і світ до великої кризи. Ми лунатизмом переживаємо те ж саме з Тайванем", - сказав Княжицький.

Видання додає, що до поїздки долучились німецькі, чеські, британські, бельгійські та косовські законодавці, оскільки Тайвань прагне розвивати парламентську дипломатію, в той час, як більшість західних чиновників утримуються від візитів на рівні адміністрацій, виходячи з їхніх зобов'язань щодо "одного Китаю" з Пекіном.

17 вересня заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що Китай планує захопити Тайвань до 2027 року. За даними ЦРУ, ключовою датою має бути саме цей рік, коли відзначатиметься 100-річчя створення Народно-визвольної армії Китаю і це збігатиметься з плановим виведенням зі строю деяких американських військових кораблів.

Відзначимо, Тайвань вивчає український спосіб ведення інформаційної війни проти Росії, для того, щоб побудувати лінію захисту у випадку нападу Китаю.

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