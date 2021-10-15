Законопроєкт щодо збільшення податкового навантаження негативно вплине на власників землі та ведення бізнесу в Україні, – Железняк

Нардеп повідомив про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко“ на Еспресо.TV.

“Законопроєкт №5600 щодо збільшення податкового навантаження спочатку називали антиолігархічним. І частково це відповідало дійсності. До 2-го читання майже все, що стосувалося великого бізнесу, прибрали. Що поганого залишилося в цьому законопроєкті? Найбільш погане те, що, я впевнений, викличе соціальний резонанс, – так зване мінімальне податкове навантаження на земельну ділянку. Тобто, якщо у вас є земельна ділянка за межами населеного пункту, ви будете змушені платити не бл. 270 грн, а 1500 грн й більше, не залежно від того, чи є у вас можливість обробляти цю ділянку, чи немає“, – зазначив Железняк.

Нардеп зауважив, що таке податкове навантаження на власників землі влада аргументує тим, що хоче вивести земельні ділянки з тіні.

“Друга частина законопроєкту: повноваження податкової. Залишилась норма, коли податкова без будь-яких попередніх фактів прийти до громадян з документальною перевіркою. Тобто це зупинка бізнесу на 2-3 дні для перевірки документації. Третій пункт: заборона виїзду за кордон для директора підприємства, якщо є податковий борг. Таким чином влада зменшує привабливість України для іноземного бізнесу. Цікавить також те, як влада зараз буде шукати чесних і порядних людей на керівництві держпідприємств, коли майже кожне має податкові борги, які вони зараз оскаржують у тому числі в судовому порядку“, – повідомив Ярослав Железняк.

Народний депутат також додав, що цей законопроєкт мав достатньо норм, які могли принести кошти в бюджет України, але спочатку уряд розповідав, що це принесе 60 млрд, потім 50 млрд, а останнього разу міністр фінансів Сергій Марченко казав про 25 млрд гривень. За оцінкою Железняка, якщо цей законопроєкт принесе в державний бюджет додаткових 10 мільярдів гривень – це буде дивом.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року народні депутати підтримали за основу законопроєкт Кабінету міністрів №5600.

5 жовтня стало відомо, що Верховна Рада розгляне законопроєкт №5600 “Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень” за скороченою процедурою у другому читанні.