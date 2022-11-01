Залишили стікати кров'ю: військовополонена фельдшерка армії РФ розповіла про те, як її кинули свої ж
Військовополонена фельдшерка російської армії розповіла, як окупанти кинули її стікати кров'ю на полі бою
Про це повідомляє СБУ.
Зазначають, що жінка пішла доброволицею на війну в Україну. Там їх при першому бою розбили ЗСУ, Фельдшерка зазнала поранень і розраховувала, що російські солдати заберуть її з собою. Утім вони кинули її стікати кров'ю на полі бою.
Жінка розповідає, що просила, щоб окупанти кинули їй хоча б аптечку, оскільки комплекти для надання першої медичної допомоги скінчилися. Кровотеча, за її словами, не зупинялася ні в неї, ні в інших російських солдатів, яких покинули разом із нею.
"Сподівалися. що евакуація все ж таки буде... Але прийшло розуміння, що за нами не прийдуть", - розповідає полонена.
Згодом її непритомну знайшли українські захисники. Вони надали жінці першу медичну допомогу.
- 29 жовтня СБУ опублікувала відео, на якому полонений росіянин розповідає, що його мобілізували в обмін на списання боргів за комуналку.
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