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Залучення РФ до дипломатії, відповідь на можливу агресію та допомога Україні: Євросоюз визначив три напрямки виходу із безпекової кризи

24 січня, 2022 понедiлок
21:37
Суспільство ЄС

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель виклав скоординовану позицію країн Євросоюзу щодо трьох головних напрямків виходу з безпекової кризи в Україні та ЄС, яку спричинила агресія Російської Федерації

Про це Боррель повідомив у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, передає Укрінформ.

"Перший шлях - це колективні дипломатичні зусилля, щоб переконати Росію обрати шлях діалогу. Вони будуть продовжуватися, навіть попри те, що російська риторика не викликає багато довіри. З цієї точки зору міністри доручили мені продовжувати координувати позицію Європейського Союзу з усіма нашими ключовими партнерами, зокрема з США, НАТО і Головуванням ОБСЄ", - сказав Боррель.

Він додав, що міністри ЄС закликали РФ до переговорів у рамках ОБСЄ та Ради НАТО-Росія. Крім того, Боррель наголосив, що Євросоюз сприятиме відновленню Нормандського процесу та втіленню Мінських угод.

Представник ЄС наголосив, що важливою складовою також є протидія дезінформації, а саме потрібно пояснювати людям, що насправді відбувається на Сході Європи.

"Другий напрямок - якщо дипломатія провалиться, - хоча ми зробимо все, щоб дипломатія спрацювала. Але, якщо дипломатія зазнає невдачі, ми дуже далеко просунулися у підготовці відповідей на потенційну російську агресію. Без сумніву, після цього будуть швидкі та цілеспрямовані дії, за умови потужної єдності не лише в межах Європейського Союзу, але і в міжнародному вимірі", - наголосив Боррель.

Третім напрямком представник ЄС назвав підвищення стійкості України та її партнерів. Зокрема, він нагадав про новий пакет макрофінансової допомоги для України обсягом €1,2 млрд. Боррель наголосив, що у майбутньому на Україну чекає допомога в кредитах та грантах, а незабаром Єврокомісар Олівер Варгеї представить різні пропозиції українському уряду.

Окремо Боррель зазначив, що ЄС розглядає підтримку у сфері кібернетичних та гібридних загроз. За його словами, у разі потреби в Україні можуть розгорнути місію з кіберзахисту. У рамках такого напрямку допомоги розглядається також підвищення логістичних спроможностей української армії та реалізація ідеї щодо розгортання в країні Допоміжної місії ЄС з реформування військової освіти.

"Ми маємо також підтримувати тісні контакти з нашими партнерами, зокрема з Грузією і Молдовою, і продовжувати надсилати їм послання, що підвищення внутрішньої стійкості засноване на потужних демократичних інституціях, що є дуже важливим для здатності протистояти зовнішнім загрозам. З цією метою ми закликаємо й Україну продовжувати працювати над реформами", - зауважив Боррель.

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Новини
ЄС
Євросоюз
війна з Росією
російська агресія
Жозеп Боррель
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