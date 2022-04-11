Залужний відреагував на інформацію про відсутність зв'язку із захисниками Маріуполя

Про це Залужний повідомив у facebook.

За його словами, оборона Маріуполя триває, а зв'язок із захисниками міста підтримується.

"Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України!", - написав Залужний.

10 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що політики розповідають, що постійно на зв'язку із захисниками Маріуполя, але насправді понад два тижні не піднімають слухавку.

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