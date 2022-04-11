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Головна війна з Росією Залужний відреагував на інформацію про відсутність зв'язку із захисниками Маріуполя

Залужний відреагував на інформацію про відсутність зв'язку із захисниками Маріуполя

11 квітня, 2022 понедiлок
16:21
війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що зв’язок із підрозділами сил оборони, які утримують Маріуполь, стійкий та підтримується

Про це Залужний повідомив у facebook

За його словами, оборона Маріуполя триває, а зв'язок із захисниками міста підтримується. 

"Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України!", - написав Залужний. 

  • 10 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що політики розповідають, що постійно на зв'язку із захисниками Маріуполя, але насправді понад два тижні не піднімають слухавку

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Маріуполь
ЗСУ
Головнокомандувач Збройних Сил України
російська агресія
головнокомандувач
Валерій Залужний
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