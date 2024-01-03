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Головна Погляд Залужного, який не робив жодних політичних заяв, атакують за рейтинг
OPINION

Залужного, який не робив жодних політичних заяв, атакують за рейтинг

Олександр Погребиський
3 січня, 2024 середа
18:02
Погляд Олександр Погребиський

Чітко проглядається запланована лінія інформаційної атаки на Головнокомандувача вже тепер через його оточення

Зараз це насунуті на глобус тези про його помічника!

Особисто Головкома вони вкусити не можуть, пробували, не виходить, а виходить скоріше навпаки…Тепер вони це роблять через оточення!

Це просто сюр….

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Під час Великої Війни з великим ворогом Головнокомандувача, який не робив жодних політичних заяв, атакують політичними методами, виключно за те, що його рейтинг є більшим і росте на відміну від певного "політика".

Джерело

Про автора. Олександр Погребиський, український політик, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС. Депутат Київської міської ради

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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