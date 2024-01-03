Зараз це насунуті на глобус тези про його помічника!

Особисто Головкома вони вкусити не можуть, пробували, не виходить, а виходить скоріше навпаки…Тепер вони це роблять через оточення!

Це просто сюр….

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Під час Великої Війни з великим ворогом Головнокомандувача, який не робив жодних політичних заяв, атакують політичними методами, виключно за те, що його рейтинг є більшим і росте на відміну від певного "політика".

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Про автора. Олександр Погребиський, український політик, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС. Депутат Київської міської ради

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