Залужного, який не робив жодних політичних заяв, атакують за рейтинг
Чітко проглядається запланована лінія інформаційної атаки на Головнокомандувача вже тепер через його оточення
Зараз це насунуті на глобус тези про його помічника!
Особисто Головкома вони вкусити не можуть, пробували, не виходить, а виходить скоріше навпаки…Тепер вони це роблять через оточення!
Це просто сюр….
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Під час Великої Війни з великим ворогом Головнокомандувача, який не робив жодних політичних заяв, атакують політичними методами, виключно за те, що його рейтинг є більшим і росте на відміну від певного "політика".
Про автора. Олександр Погребиський, український політик, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС. Депутат Київської міської ради
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