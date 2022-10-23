В ракетних ударах РФ застосовує ракети випуску 2022 року.

Це говорить, з одного боку, що накопичені запаси високоточної зброї противник вже витратив.

Але це говорить також і про те, що РФ продовжує виробляти нове високоточне озброєння різних типів, і в міру накопичення завдає нових ударів. Тобто припинення атак через повну витрату ракет не відбудеться. На жаль, ворог тривалий час готувався до війни, і саме тому забезпечив замкнутий цикл виробництва снарядів, ракет та мін, що дозволяє утримувати перевагу у засобах ураження усіх типів.

Очевидно, зараз РФ докладає усіх зусиль, щоб збільшити виробництва ракет, снарядів та мін, користуючись з компонентів, які виробляються в країнах, де нема санкцій проти Росії. І без сумнівів, знайти необхідні рішення противник зможе, сучасні технології розповсюджені й у недемократичних країнах. Тому через деякий час противник зможе збільшити виробництво боєприпасів, посилити обстріли. Ракети та снаряди не закінчаться, треба деяким керівникам припинити самих себе обманювати.

Припинення атак через повну витрату ракет не відбудеться

Тому для перемоги нам треба концентрувати зусилля на досягненні паритету у засобах ураження, та у системах, які пришвидшують реагування та точність цілевказання.

Не можна чекати, що наші потреби в боєприпасах повністю закриють країни НАТО, нам треба багато бк. Треба оборонне планування, визначення стратегії та тактики, які б будувались на досягненні якісної переваги над противником.

За допомоги НАТО та завдяки доступу до західних технологій у нас є усі можливості для досягнення паритету з РФ у деяких ключових видах озброєнь. Іншого шляху у нас нема.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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