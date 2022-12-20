Зараз РФ думає зламати хід війни, але ще кілька важких місяців і буде змушена сісти за стіл переговорів, - радник очільника МВС

Про це він сказав в етері телемарафону.

За словами Денисенка, наразі зарано говорити про закінчення війни, оскільки немає навіть жодної моделі переговорів немає. Причиною цьому є те, що росіяни вважають, що можуть змінити хід війни на свою користь.

"В принципі наразі жодної моделі переговорів немає, бо росіяни вважають, що за допомогою мобілізації та якихось їхніх "задумів" вони зможуть зламати хід війни, а тому вважають що ще зарано сідати за стіл переговорів. Тому, вважаю, ще буде попереду в нас дуже тяжкі кілька місяців, але після цього росіяни будуть просто змушені сідати за стіл переговорів", - сказав Денисенко.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для завершення війни, розв'язаної РФ, Україні не потрібен стіл переговорів.