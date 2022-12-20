Зараз РФ думає зламати хід війни, але ще кілька важких місяців і буде змушена сісти за стіл переговорів, - радник очільника МВС
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що Україну попереду чекає ще кілька важких місяців війни, але після цього Росія буде змушена сісти за стіл переговорів
Про це він сказав в етері телемарафону.
За словами Денисенка, наразі зарано говорити про закінчення війни, оскільки немає навіть жодної моделі переговорів немає. Причиною цьому є те, що росіяни вважають, що можуть змінити хід війни на свою користь.
"В принципі наразі жодної моделі переговорів немає, бо росіяни вважають, що за допомогою мобілізації та якихось їхніх "задумів" вони зможуть зламати хід війни, а тому вважають що ще зарано сідати за стіл переговорів. Тому, вважаю, ще буде попереду в нас дуже тяжкі кілька місяців, але після цього росіяни будуть просто змушені сідати за стіл переговорів", - сказав Денисенко.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для завершення війни, розв'язаної РФ, Україні не потрібен стіл переговорів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.53
Купівля 39.53Продаж 40.24
-
EUR
Купівля 41.07Продаж 42.13
- Актуальне
- Важливе