Застрягли у болоті. На Донеччині затримали двох окупантів
У Донецькій області затримали 2 військовослужбовців 2 мотострілецького батальйону 70 гвардійського мотострілецького полку ЗС Російської Федерації. Вони застрягли у болоті під час виконання "завдання"
Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, передає Еспресо.TV.
"За даними слідства, 24 лютого 2022 року командир та механік-водій БМП-3 армії країни-агресора віком 36 та 29 років, на виконання злочинного наказу командування РФ, вирушили з Сімферопольського району АР Крим на територію, підконтрольну Україні", - пише пресслужба.
Окупанти отримали завдання виявляти блокпости й пункти дислокації військових України для продовження військової агресії.
Наразі здійснюється досудове розслідування (ч. 3 ст. 110 КК України). Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру й обрання запобіжного заходу.
- Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила звернення полоненого окупанта РФ до його близьких, в якому він закликає не вірити російській пропаганді.
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