Заступник Єрмака обговорив із іноземними радниками з оборонної реформи ситуацію з військами РФ біля кордону України

Про це повідомляє сайт ОПУ.



Машовець розповів іноземним радникам про безпекову ситуацію на Сході та на біля кордонів України і озвучив прогнози щодо її розвитку.



Заступник голови ОПУ наголосив, що Росія зосередила вздовж українського кордону збройне угруповання, готове до застосування сили, та провела низку навчань, спрямованих проти України.



Також Машовець зазначив, що РФ використовує територію Білорусі для можливого розширення агресії.



Іноземні радники своєю чергою запевнили у всебічній підтримці України їхніми країнами в умовах гібридної агресії з боку РФ.



Крім того, учасники відеоконференції обговорили практичні аспекти оборонної реформи в Україні щодо посилення цивільного демократичного контролю над ЗСУ та домовилися продовжити активний діалог з питань оборонної реформи.



До роботи DRAB залучені експерти стратегічного рівня зі США, Литовської Республіки, Великої Британії, Канади, Польщі та Німеччини.

Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Байден планує поговорити із лідерами європейських країн.