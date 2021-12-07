Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Заступник Єрмака обговорив із іноземними радниками з оборонної реформи ситуацію з військами РФ біля кордону України

Заступник Єрмака обговорив із іноземними радниками з оборонної реформи ситуацію з військами РФ біля кордону України

7 грудня, 2021 вiвторок
22:30
війна з Росією

У вівторок, 7 грудня, заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець провів відеоконференцію з групою іноземних радників з питань оборонної реформи в Україні (Defence Reform Advisory Board - DRAB)

Про це повідомляє сайт ОПУ.

Машовець розповів іноземним радникам про безпекову ситуацію на Сході та на біля кордонів України і озвучив прогнози щодо її розвитку.

Заступник голови ОПУ наголосив, що Росія зосередила вздовж українського кордону збройне угруповання, готове до застосування сили, та провела низку навчань, спрямованих проти України. 

Також Машовець зазначив, що РФ використовує територію Білорусі для можливого розширення агресії.

Іноземні радники своєю чергою запевнили у всебічній підтримці України їхніми країнами в умовах гібридної агресії з боку РФ.

Крім того, учасники відеоконференції обговорили практичні аспекти оборонної реформи в Україні щодо посилення цивільного демократичного контролю над ЗСУ та домовилися продовжити активний діалог з питань оборонної реформи.

До роботи DRAB залучені експерти стратегічного рівня зі США, Литовської Республіки, Великої Британії, Канади, Польщі та Німеччини.

  • Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну 
  • Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Також Байден планує поговорити із лідерами європейських країн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Офіс президента
Читайте також:
Олександр Хижняк (ліворуч)
6 грудня, 2021 понедiлок
Суддя несправедливо зафіксував нокаут: український боксер Хижняк вважає, що рефері відібрав у нього золоту медаль Олімпіади-2020
Ентоні Джошуа
7 грудня, 2021 вiвторок
Джошуа відповів на пропозицію Ф'юрі відмовитися від реваншу з Усиком
Віктор Ягун
6 грудня, 2021 понедiлок
Жорсткий шантаж для перемовин з Байденом, - генерал-майор СБУ Ягун про ескалацію РФ біля кордонів України
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.2
    Купівля 27.2
    Продаж 27.44
  • EUR
    Купівля 30.57
    Продаж 30.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
8 грудня
00:22
Інфографіка
"Шахтар" - "Шериф"
Ліга чемпіонів: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи "Шахтаря"
2021, вiвторок
7 грудня
23:58
"Шахтар" - "Шериф"
"Шахтар" на останніх хвилинах втратив перемогу над "Шерифом" і вилетів з ЛЧ
23:18
Микола Чаус
Засідання у справі екссудді Чауса перенесли, бо він нібито втратив слух
23:14
Байден путин
Путін у розмові з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території"
22:53
Павло Клімкін
"Путін точно не виграв": Клімкін назвав діалог США і РФ щодо України обнадійливою новиною
22:41
санкції
Зеленський продовжив санкції проти осіб, причетних до виборів у окупованому Криму
22:25
Ексклюзив
РФ робитиме щось болюче для України, але щоб не наразитися на жорсткі санкції Заходу, - аналітикиня
21:46
Олександр Зінченко
Розкішний асист Зінченка не врятував "Ман Сіті" від несподіваної поразки в матчі з "Лейпцигом"
21:45
Європейський регулятор заявив про кращу імунну відповідь у разі комбінування різних вакцин від COVID-19
21:35
Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе
Голи Мессі та Мбаппе принесли ПСЖ переконливу перемогу над "Брюгге" в Лізі чемпіонів
21:26
Ольга Харлан
Спорт і політика перетинаються, - олімпійська чемпіонка Харлан пояснила, чому наші спортсмени не повинні фотографуватись з росіянами
21:21
Джамаль Хашоггі
Вбивство Хашоггі: у Франції заарештували одного з імовірних убивць саудівського журналіста
21:03
Ексклюзив
Володимир Огризко
Розмова Байдена та Путіна стане основою для позиції країн Заходу та України у відносинах з РФ, - ексочільник МЗС Огризко
21:00
Онлайн-дискусія КБФ. Розмова Байдена з Путіним: результати та висновки
20:48
Георгій Судаков
"Шахтар" - "Шериф": сім українців потрапили у стартовий склад "гірників" на матч Ліги чемпіонів
20:32
"Економічні та інші заходи": Байден попередив Путіна про відповідь у разі нападу на Україну
20:30
Путін та Лукашенко
Сергій Висоцький: Чи піде Путін на Київ з Білорусі?
20:17
Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти власників літаків, якими Медведчук і Козак літали до РФ
20:12
Ешлі Барті
WTA назвала ім'я найкращої тенісистки 2021 року
20:11
Ексклюзив
Олексій Голобуцький
У США не бачили сенсу говорити з Зеленським перед розмовою з Путіним, - Голобуцький
19:43
Байден путин
Після розмови з Путіним Байден поговорить з лідерами європейських держав
19:35
Інфографіка
"Динамо" - "Баварія"
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" перед 6-м туром
19:30
Антипремія "Це яйце"
Антипремія "Це яйце" за сексистські публікації та висловлювання назвала "переможців" у 2021 році
19:14
Українська опера Chornobyldorf увійшла до шістки найкращих у світі на конкурсі Music Theatre Now
19:08
Ексклюзив
"Росія готує своїх громадян до втрат": нардеп Фріс вважає, що лише економічні санкції не втримають Путіна від вторгнення
18:57
Акція на підтримку Саакашвілі в Руставі
Мін'юст і пенітенціарну службу Грузії оштрафували за публікацію відеокадрів із Саакашвілі, - омбудсман
18:40
Роберт Левандовські
Мені не вистачало відчуття щастя, - Левандовські розповів, що відчував після поразки в боротьбі за "Золотий м'яч"
18:25
сепар ООС
Заборонені міномети та гранатомети: окупанти тричі обстріляли українські позиції в зоні ООС
18:22
Семен Новіков (ліворуч) та Жан Беленюк
Конкурент Беленюка по збірній відмовився від українського громадянства
18:21
PR
Кредобанк
Без комісій та з рахунками у доларах, євро та злотих: Кредобанк презентував Правильну картку
18:20
Український фільм "Погані дороги" увійшов до лонг-листу Оскару
18:19
Маккензі Скот
Вперше за 11 років не Ангела Меркель: рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes очолила письменниця Маккензі Скотт
18:12
США та Україна
Вашингтон розглядає варіанти евакуації своїх громадян з України у випадку вторгнення РФ
18:08
Google - ілюстративне фото
"Гра в кальмара", "Холостяк" та поп-іт: Google назвала найпопулярніші пошукові запити в Україні за 2021 рік
18:04
Врятувати життя тяжкохворих: Україна зареєструвала інноваційний препарат проти туберкульозу
17:59
Василь Ломаченко
Промоутер Усика знайшов місце, де варто провести бій Ломаченка за титул абсолютного чемпіона світу
17:55
Після вимоги вдягнути маску: у Москві чоловік влаштував стрілянину в центрі надання держпослуг, загинули щонайменше двоє людей
17:40
завод "Більшовик"
У бюджет України надійшло 1,42 млрд грн за перший об'єкт "Великої приватизації" - столичний завод "Більшовик"
17:32
Микола Харківський
Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія визнали осудним
17:18
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Замах у бік України дає Путіну змогу поторгуватися з Байденом про поглинання Білорусі, - політолог Цибулько
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV