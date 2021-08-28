Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал Засуджений за боротьбу з Майданом ексзаступник начальника міліції  Одеси поновився на посаді, - ЗМІ

Засуджений за боротьбу з Майданом ексзаступник начальника міліції  Одеси поновився на посаді, - ЗМІ

28 серпня, 2021 субота
09:15
Кримінал

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов колишнього заступника начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області - начальника міліції громадської безпеки Едуарда Гребенюка Його поновлено на посаді

Суддя Валерій Кузьменко визнав незаконним і скасував наказ про звільнення офіцера відповідно до закону України "Про очищення влади" (поширена назва - "Про люстрацію"), також зобов'язав МВС направити до Мін'юсту відомості про відсутність підстав для люстрації і стягнув з правоохоронного відомства середній заробіток Гребенюка за час вимушеного прогулу - 683 тис. 286 грн. Про це із посиланням на одеську інтернетгазету Думская.net повідомляє Еспресо.TV.

Поновити його на вже неіснуючій посаді ексміліціонера повинні "негайно".

"Приймаючи рішення, суддя керувався тими ж міркуваннями, що і його колеги, які зараз масово скасовують люстрацію чиновників і правоохоронців, які працювали при Вікторі Януковичі: люстрація - це юридична відповідальність; відповідальність не може бути колективної - тільки індивідуальної; ніяких доказів того, що позивач своїми діями або бездіяльністю сприяв узурпації влади президентом України, підриву основ національної безпеки і оборони України або протиправному порушення прав і свобод людини, немає", - пояснює видання.

Читайте такожСправа "Межигір’я": Януковича повторно викликали до суду

Однак, факти свідчать про зворотнє.

"Справа в тому, що полковник Едуард Гребенюк якраз активно сприяв "протиправному порушення прав і свобод людини" і був за це засуджений", - наголошують одеські журналісти.

23 листопада 2013 року офіцер, який тоді обіймав посаду заступника начальника УМВС України в Чернігівській області, направив до мерії обласного центру лист, в якому повідомив про велику загрозу грубих порушень громадського порядку під час підготовки мирної акції прихильників Євромайдану під назвою "Я вибираю ЄС". Використавши цей лист, мерія Чернігова звернулася до суду і домоглася заборони на проведення мітингу.

25 листопада Гребенюк наказав своїм підлеглим знести наметовий табір протестувальників у сквері імені Миколи Попудренка.

Пізніше Едуарду Гребенюку інкримінували злочини, передбачені ст. 340 і 364 КК України - "незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій" та "зловживання владою або службовим становищем".

4 лютого 2016 року Деснянський районний суд Чернігова повністю його виправдав.

1 червня 2017 року апеляційний суд Чернігівської області скасував виправдувальний вирок і визнав ексміліціонера винним у скоєнні зазначених злочинів, засудивши до штрафу в розмірі 8500 грн і трьох років позбавлення волі. Від покарання, щоправда, його звільнили з річним випробувальним терміном.

20 лютого 2018 року Верховний суд скасував цей вирок в частині засудження за 364 ст. КК, залишивши в силі 340-ту статтю (незаконне перешкоджання мирній акції). Ця постанова була остаточною й оскарженню не підлягала.

"Таким чином, участь офіцера в злочинах режиму Януковича повністю доведено, і всі підстави для застосування до нього люстраційних заборон є. Однак суддя Кузьменко чомусь цей факт проігнорував", - робить висновок Думская.net.

До речі, напередодні звільнення з правоохоронних органів Гребенюк отримав від мерії Одеси трикімнатну квартиру в елітному районі міста - Шампанському провулку.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Одеса
Майдан
люстрація
Читайте також:
26 серпня, 2021 четвер
У Кабулі стались нові вибухи, - ЗМІ
Юрій Луценко
Автор Сергій Висоцький
18 серпня, 2021 середа
Луценко: Зеленський пішов на Банкову з абсолютним переконанням, що там десь є підвал, де Порошенко закрив народне щастя
Петро Толстой
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
27 серпня, 2021 п'ятниця
Повернути Крим. Як онука Льва Толстого поплавило від Дня Незалежності та Кримської платформи
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.81
    Купівля 26.81
    Продаж 27.06
  • EUR
    Купівля 31.42
    Продаж 31.86
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
28 серпня
10:30
В Україні повністю щеплено від коронавірусу менше 10% населення
10:00
Російські війська вдруге протягом ранку обстрілюють Авдївку
09:37
Пандемія COVID в Україні: другу добу поспіль - понад 2 тис. заражень
09:00
свято
Її покровительство - це благословення небес. Успіння Пресвятої Богородиці: історія, значення, надії великого свята
08:55
В Афганістані ліквідовано планувальника терактів "ІД", - CNN
08:23
Вступ до ПТУ продовжено до 1 жовтня
08:00
27 серпня на фронті: 7 обстрілів неподалік від 6 селищ та сіл, росіянами вбито захисника України
07:26
У небі над Харківщиною виявлено іноземний безпілотник
07:10
Ексклюзив
COVID-19
COVID-19 як економічна криза природного походження
07:00
Книга для меншості, сатана у спідниці та замахана жінка – 5 книг, де кажуть гірку правду
2021, п'ятниця
27 серпня
23:00
Марсохід Perseverance знову готується добути зразок марсіанського ґрунту
Друга спроба: марсохід Perseverance знову готується добути зразок марсіанського ґрунту
22:41
Дмитро Кулеба
"Не відповідають дружньому характеру": Кулеба про слова президентки Естонії щодо вступу України в ЄС
21:51
У Києві на Південному мосту внаслідок двох ДТП ускладнено рух
21:18
У Харківській міськраді проводять обшуки
21:03
Микола Рудьковський
ОГПУ просить суд заарештувати колишнього міністра Рудьковського
20:45
Афганістан
Понад 230 українців залишаються в Афганістані, - посол
20:38
Зеленський і Санду
Говорили про повернення енергокомпаній та "Кримську платформу": Зеленський зустрівся із Санду
20:15
переможці Міжнародної премії Івана Франка
Оголосили переможця почесної Міжнародної премії Івана Франка
19:51
Теракти в Кабулі
Теракт біля аеропорту Кабула: серед загиблих були громадяни Британії
19:50
Янукович
Справа "Межигір’я": Януковича повторно викликали до суду
19:27
У Білорусі ліквідували Асоціацію журналістів
19:12
На Одещині в ДТП постраждали троє поліцейських
19:03
гроші
Поширення списків боржників за компослуги є порушенням закону, - Офіс омбудсмена
18:54
Кріштіану Роналду
Роналду став гравцем "Манчестер Юнайтед"
18:45
Привласнили понад мільйон на ремонті доріг після повені: СБУ викрила чиновників на Буковині
На Буковині чиновники вкрали понад мільйон гривень, призначених для ліквідації наслідків повені
18:33
Микола Гусак
Суддя Верховного Суду Гусак подав у відставку
18:25
дія
COVID-сертифікати в "Дії" згенерували майже 300 тис. українців, - Федоров
18:18
стрілянина по автомобілю
У Києві двоє чоловіків влаштували стрілянину по автомобілю
18:13
сепар
День у зоні ООС: окупанти обстріляли позиції поблизу Новомихайлівки, загинув український військовий
18:06
В Китаї одночасно підірвали 15 хмарочосів-довгобудів. ВІДЕО
17:59
Привласнили понад мільйон на ремонті доріг після повені: СБУ викрила чиновників на Буковині
17:37
ПриватБанк
Наглядова рада призначила нового заступника голови ПриватБанку: за що він відповідатиме
17:34
Американська компанія не закуповуватиме двигуни для космічних ракет у Росії
17:26
газ
Постачальники газу підвищили ціни на вересень
17:26
Су-24
В Росії розбився бомбардувальник Су-24
17:24
Фонд держмайна
"Велика приватизація": Фонд держмайна переніс аукціон з продажу ОГХК
16:54
"Дорівнює відсутності маски": Радуцький пояснив, чому носіння захисних щитків є порушенням маскового режиму
16:52
Наталка Діденко
Останні вихідні літа будуть теплими, але дощовими, - синоптик Наталка Діденко
16:41
вакцина
МОЗ пояснило, у яких випадках вакцинують дітей від 12 років
16:40
Кабул: кількість жертв терактів "Ісламської держави" сягнула 170
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV