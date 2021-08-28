Засуджений за боротьбу з Майданом ексзаступник начальника міліції  Одеси поновився на посаді, - ЗМІ

Суддя Валерій Кузьменко визнав незаконним і скасував наказ про звільнення офіцера відповідно до закону України "Про очищення влади" (поширена назва - "Про люстрацію"), також зобов'язав МВС направити до Мін'юсту відомості про відсутність підстав для люстрації і стягнув з правоохоронного відомства середній заробіток Гребенюка за час вимушеного прогулу - 683 тис. 286 грн. Про це із посиланням на одеську інтернетгазету Думская.net повідомляє Еспресо.TV.



Поновити його на вже неіснуючій посаді ексміліціонера повинні "негайно".



"Приймаючи рішення, суддя керувався тими ж міркуваннями, що і його колеги, які зараз масово скасовують люстрацію чиновників і правоохоронців, які працювали при Вікторі Януковичі: люстрація - це юридична відповідальність; відповідальність не може бути колективної - тільки індивідуальної; ніяких доказів того, що позивач своїми діями або бездіяльністю сприяв узурпації влади президентом України, підриву основ національної безпеки і оборони України або протиправному порушення прав і свобод людини, немає", - пояснює видання.



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Однак, факти свідчать про зворотнє.



"Справа в тому, що полковник Едуард Гребенюк якраз активно сприяв "протиправному порушення прав і свобод людини" і був за це засуджений", - наголошують одеські журналісти.



23 листопада 2013 року офіцер, який тоді обіймав посаду заступника начальника УМВС України в Чернігівській області, направив до мерії обласного центру лист, в якому повідомив про велику загрозу грубих порушень громадського порядку під час підготовки мирної акції прихильників Євромайдану під назвою "Я вибираю ЄС". Використавши цей лист, мерія Чернігова звернулася до суду і домоглася заборони на проведення мітингу.



25 листопада Гребенюк наказав своїм підлеглим знести наметовий табір протестувальників у сквері імені Миколи Попудренка.



Пізніше Едуарду Гребенюку інкримінували злочини, передбачені ст. 340 і 364 КК України - "незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій" та "зловживання владою або службовим становищем".



4 лютого 2016 року Деснянський районний суд Чернігова повністю його виправдав.



1 червня 2017 року апеляційний суд Чернігівської області скасував виправдувальний вирок і визнав ексміліціонера винним у скоєнні зазначених злочинів, засудивши до штрафу в розмірі 8500 грн і трьох років позбавлення волі. Від покарання, щоправда, його звільнили з річним випробувальним терміном.



20 лютого 2018 року Верховний суд скасував цей вирок в частині засудження за 364 ст. КК, залишивши в силі 340-ту статтю (незаконне перешкоджання мирній акції). Ця постанова була остаточною й оскарженню не підлягала.



"Таким чином, участь офіцера в злочинах режиму Януковича повністю доведено, і всі підстави для застосування до нього люстраційних заборон є. Однак суддя Кузьменко чомусь цей факт проігнорував", - робить висновок Думская.net.



До речі, напередодні звільнення з правоохоронних органів Гребенюк отримав від мерії Одеси трикімнатну квартиру в елітному районі міста - Шампанському провулку.





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