Завдання Монастирського: розділити МВС і без зміни законодавства дати Зеленському право обирати керівників органів, – Цибулько

Про це він повідомив у програмі "Коментар з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.

"Завдання чинного міністра внутрішніх справ України Дениса Монастириського полягає в тому, щоби подробити це міністерство і, без зміни законодавства про національну поліцію, прикордонну службу й національну гвардію, зробити так, щоб де факто керівника нацполіції, нацгвардії й прикордонної служби призначав персорнально президент України Володимир Зеленський", – зазначив Цибулько.

Політолог також зауважив, що чинна влада спробує перетворити Міністерство надзвичайних ситуацій в окрему структуру, незалежну від інших, оскільки МНС дійсно потребує величезних технічних закупівель, технологічної модернізації та ін.

"Можна сказати, що МНС – це така окрема країна в країні, як і прикордонна служба, поліція й нацгвардія. Вони всі мають свої навчальні заклади і якось мусять самостійно утримувати внутрішні вертикалі", – додав Володимир Цибулько.

Нагадаємо, Г​​олова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що МВС розділять на кілька частин.

Як заявляє журналіст Юрій Бутусов, на нове керівництво МВС матиме вплив керівник Офісу президента Андрій Єрмак через свого заступника Олега Татарова, а також через чоловіка секретарки Зеленського Гогілашвілі, який лише нещодавно живе в Україні, а вже обіймає посаду заступника міністра внутршніх справ.

Крім того, на думку Бутусова, після Авакова Єрмак "візьметься" за генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, оскільки вони прагнуть бути політично самостійними.