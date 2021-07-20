Завдання Монастирського: розділити МВС і без зміни законодавства дати Зеленському право обирати керівників органів, – Цибулько
Політолог Володимир Цибулько вважає, що новому очільнику МВС поставлено завдання поділити міністерство й зробити так, щоб керівників органів призначав особисто президент України Володимир Зеленський
Про це він повідомив у програмі "Коментар з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Завдання чинного міністра внутрішніх справ України Дениса Монастириського полягає в тому, щоби подробити це міністерство і, без зміни законодавства про національну поліцію, прикордонну службу й національну гвардію, зробити так, щоб де факто керівника нацполіції, нацгвардії й прикордонної служби призначав персорнально президент України Володимир Зеленський", – зазначив Цибулько.
Політолог також зауважив, що чинна влада спробує перетворити Міністерство надзвичайних ситуацій в окрему структуру, незалежну від інших, оскільки МНС дійсно потребує величезних технічних закупівель, технологічної модернізації та ін.
"Можна сказати, що МНС – це така окрема країна в країні, як і прикордонна служба, поліція й нацгвардія. Вони всі мають свої навчальні заклади і якось мусять самостійно утримувати внутрішні вертикалі", – додав Володимир Цибулько.
-
Нагадаємо, Голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що МВС розділять на кілька частин.
-
Як заявляє журналіст Юрій Бутусов, на нове керівництво МВС матиме вплив керівник Офісу президента Андрій Єрмак через свого заступника Олега Татарова, а також через чоловіка секретарки Зеленського Гогілашвілі, який лише нещодавно живе в Україні, а вже обіймає посаду заступника міністра внутршніх справ.
-
Крім того, на думку Бутусова, після Авакова Єрмак "візьметься" за генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, оскільки вони прагнуть бути політично самостійними.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 31.85Продаж 32.22
- Актуальне
- Важливе