Заявка України на вступ до НАТО - це спроба зіграти на зміні настроїв в Європі і достукатися до людей там, - політолог Гарань
Заявка України на вступ до НАТО - спроба зіграти на зміні настроїв щодо країни в Європі і достукатися до громадян через їхніх лідерів
Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Олексій Гарань.
"Ми знаємо, що не все треба малювати рожевою фарбою, що все добре. Будуть завжди і якісь нюанси, україноскептики і будуть лякати важкою зимою. Я думаю, що все-таки настрої в Європі суттєво змінились в позитивний бік. Я думаю, що це одне з пояснень чому українське керівництво зараз підписало заявку на вступ до НАТО. Безумовно, це спроба зіграти на зміні настроїв і достукатися до європейських громадян через голови їхніх лідерів. Я бачу, що з ЄС - це спрацювало, з НАТО, мабуть, буде складніше", - вважає він.
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