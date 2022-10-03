Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Олексій Гарань.

"Ми знаємо, що не все треба малювати рожевою фарбою, що все добре. Будуть завжди і якісь нюанси, україноскептики і будуть лякати важкою зимою. Я думаю, що все-таки настрої в Європі суттєво змінились в позитивний бік. Я думаю, що це одне з пояснень чому українське керівництво зараз підписало заявку на вступ до НАТО. Безумовно, це спроба зіграти на зміні настроїв і достукатися до європейських громадян через голови їхніх лідерів. Я бачу, що з ЄС - це спрацювало, з НАТО, мабуть, буде складніше", - вважає він.