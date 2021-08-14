ЗАЗ випускатиме автобуси Mercedes
У 2022 році "Запорізький автомобілебудівний завод" розпочне серійне виробництво автобусів під маркою Mercedes
Про це інформує Еспресо.TV.
"Автобус ЗАЗ А09 є повністю українською розробкою. Він спроєктований колективом інженерів ЗАЗ самостійно без залучення сторонніх організацій. При створенні конструкції керувалися рекомендаціями компанії "Мерседес" для виробників автобусів з використанням двигуна, коробки передач та задньої підвіски "Мерседес". Виконання цих рекомендацій дозволяє після проходження аудиту конструкції і виробництва отримати дозвіл на установку логотипу Mercedes на вироблений автобус", - повідомив Радіо Свобода прессекретар корпорації "УкрАВТО" Дмитро Скляренко.
ЗАЗ, нагадаємо, входить до складу "УкрАВТО".
Як наголосив Скляренко, що такий же аудит матиме пройти і саме підприємство після складання дослідно-промислової партії легковиків.
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