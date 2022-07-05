Збитки до 50 млрд рублів. Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" теж відмовилась виплачувати дивіденди
Слідом за ключовими компаніями Росії, Газпромом та Сбєрбанком, від виплати дивідендів за 2021 рік відмовився гігант російської авіаіндустрії
Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".
"Річні загальні збори акціонерів "Аерофлоту" ухвалили рішення не виплачувати дивіденди за результатами 2021 фінансового року, в яких компанія отримала збиток за МСФЗ (Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової звітності) 34,5 млрд, а за РСБУ (Російські стандарти бухгалтерського обліку) 45,6 млрд рублів", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що акції Газпрому обвалилися майже на третину – це наслідок рішення зборів акціонерів не сплачувати дивіденди. Гроші підуть на податки.
- Акціонери підсанкційного Сбербанку також підтримали рекомендацію наглядової ради не виплачувати дивіденди за підсумками минулого 2021 року – у результаті акції Сбербанку впали на 7%. Востаннє така подія відбулася у 2000 році.
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