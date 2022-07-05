Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

"Річні загальні збори акціонерів "Аерофлоту" ухвалили рішення не виплачувати дивіденди за результатами 2021 фінансового року, в яких компанія отримала збиток за МСФЗ (Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової звітності) 34,5 млрд, а за РСБУ (Російські стандарти бухгалтерського обліку) 45,6 млрд рублів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що акції Газпрому обвалилися майже на третину – це наслідок рішення зборів акціонерів не сплачувати дивіденди. Гроші підуть на податки.

Акціонери підсанкційного Сбербанку також підтримали рекомендацію наглядової ради не виплачувати дивіденди за підсумками минулого 2021 року – у результаті акції Сбербанку впали на 7%. Востаннє така подія відбулася у 2000 році.

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