Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Дипломат дав коментар щодо інциденту, який стався 14 березня в міжнародному авіапросторі над Чорним морем, де російський Су-27 вразив американський дрон MQ-9.

"В мене не викликає жодного сумніву, що це була свідома російська провокація. Тобто вони знали, що роблять, і розуміли, що це міжнародні води і там мають право виконувати польоти всі, хто може це робити. І американці правильно наголошують на тому, що то були традиційні польоти, які раніше сприймалися більш-менш нормально. Тепер, мабуть, росіяни у такий спосіб вирішили промацати реакцію. На мою думку, реакція є слабуватою", - сказав ексміністр закордонних справ України.

Володимир Огризко зазначив, що на такі речі треба було реагувати значно сильніше, бо Росія це та країна, яка завжди випробує на те, як будуть відповідати. Якщо відповідь жорстка і сильна, то і реакція буде зрозумілою.

"Згадаймо, як турки колись збили над Чорним морем російський літак, після чого літаки на певний період взагалі зникли й там більше не з'являлися. Якби ситуація була подібною, тобто, якби ці два російських літаки опинилися на дні Чорного моря, то більше таких би інцидентів не ставалося. Тому, думаю, що американці дмухають на холодну воду, бо це вже третя подібна ситуація. Перша - ракета, яка побувала у Польщі, друга - ракета пролетіла в Румунію, а тепер вже збиття вартісного розвідника – це все ланцюжки однієї й тієї ж гри. Поки Захід на це реагує дуже мляво, тому гра продовжується", - підсумував Огризко.