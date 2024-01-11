Поточний склад військових РФ дозволяє ворогу вести бої, як мінімум до березня 2024 року. Колонка Сергія Згурця

Стратегія війни на виснаження

Аби позбавити ворога переваги в чисельності живої сили, Україна повинна мати відповідний потенціал артилерії, достатню кількість боєприпасів та інших засобів ураження. Це дасть змогу ЗСУ в активній обороні реалізовувати стратегію війни на виснаження, до створення передумови для наших форматів бойових дій, в тому числі з підготовкою до контрактовальних і наступальних дій.

Зеленський про мільйон снарядів від ЄС

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Естонії сказав, що Україні необхідні артилерійські снаряди. Потрібно тиснути на західних лідерів, які зобов'язалися їх надати. Йдеться про 1 млн снарядів калібру 155 мм, які країни ЄС обіцяли поставити до кінця березня. Проте єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон вірить, що оборонка ЄС може досягти визначної мети, навіть при затримці, яка складе лише один чи два місяці з постачанням цих боєприпасів. Про це він зявив виданню Politico.

Поки що країни ЄС з обіцяного поставили Україні близько 400 тис. снарядів. При тому, що наші військові вже не раз наголошували, що вони вимушені економити боєприпаси. За оцінками експертів британського інстиутуту RUSI, мінімальна потреба для обмеженого паритету для України становить приблизно 200 тис. снарядів на місяць. Сьогодні цей показник є меншим, ніж те що використовує зараз Російська Федерація.

Розвідка встановила чисельність окупаційних військ в Україні

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія вийшла на показники виробництва до двох мільйонів боєприпасів на рік у великих калібрах 122мм та 152 мм. Про це сьогодні повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, питання виробництва боєприпасів для України залежить від наших партнерів. Оборонна промисловість європейських країн нарощує свої спроможності, але це не відбувається відразу, сказав Скібіцький.

На сьогодні сухопутний компонент Російської Федерації, який залучений до війни проти України, складає 462 тис. осіб, які перебувають на території України і ведуть бойові дії. До цієї кількості необхідно додати ще 35 тис. росгвардії, яка забезпечує окупаційний режим у тилу.

FPV-дрони для ЗСУ

На полі бою зараз потрібні не лише боєприпаси, а й FPV-дрони. Президент обіцяв, що цього року Сили оборони отримають щонайменше 1 млн FPV-дронів. Зараз реальність і вимоги на полі бою диктують нові умови. Ворог якимось чином адаптовується і намагається протидіяти.

Вадим Юник, президент Асоціації виробників дронів "Технологічні сили України" , голова наглядової ради оборонно-технічної компанії FRDM розповів мені як сьогодні відбувається процес з постачанням FPV-дронів для ЗСУ.

"Сьогодні у держави є якась пауза, можливо відбуваються якісь зміни та вони намагаються якось покращити свої процеси. Але для виробників немає чіткого розуміння і завдання зі сторони держави, що саме треба робити", - повідомив він.

Є багато повідомлень про те, що у противника з'являються FPV-дрони з нічним баченням. Також є публікації про те, що начебто у них є варіанти зразків з машинним зором, що дозволяє на кінцевій траєкторії польоту оператору покладатися на можливості самого FPV-дрону. Це дозволяє підвищувати ефективність дрона попри низьку якість оператора.

В Україні вже давно ведуться розробки одного і другого напрямку. Є достатня кількість дуже вдалих випробувань і для нічних дронів і зі штучним інтелектом. Єдине, що всі ці напрямки достатньо складні в реалізації, особливо те що стосується FPV-дронів. Одна із задач - зробити FPV-дрон відносно недорогим. Також потрібно зробити його сучасним.

Дії Полку імені Кастуся Калиновського на фронті

Лінія фронту з ворогом утримується професійністю силою і мужністю особового складу наших бригад та полків ЗСУ. Разом з ними цю місію здійснюють і військові частини, які сформовані з добровольців. До їхнього складу входять добровольці з Республіки Білорусь, зокрема Полк імені Кастуся Калиновського.

Полк сформовано у березні 2022 року з білоруських добровольців. Бійці беруть участь в активних боях з початку повномасштабної війни з російським агресором. Денис Прохоров “Кит”, командир Полку імені Кастуся Калиновського розповів про їхню участь та роль у війні проти РФ.

"Спочатку ми брали учать у битвах за Київську область, Ірпінь, Бучу. Далі ми вирушали Бахмутський напрямок, найважчий напрямок. Також наші бійці були залучені у Запорізькій області, брали участь у штурмових діях в Миколаєві. Зараз ми перебуваємо у Харківській області", - повідомив він.

Навчальний процес Полку влаштований і сформований на базі стандартів НАТО.

"В нас є на кого рівнятися, зокрема, це школа Азовського руху. В нас є досвід співпраці з інструкторами Сил спеціальних операцій, які допомагають нам. На етапі, коли бійці вже проходять навчальний процес, в них є змога обрати професію, за якою вони можуть нести службу в бойових підрозділах", - зазначив Прохоров.

Не лише білоруси служать в Полку Калиновського. Зараз є сформована наземна група, батальйон "Western", який складається з фахових іноземців. Військові вже мають необхідний досвід, тож для них є окрема навчальна програма. Вони вже показали себе як професійний фахові бійці у Харківській області.

Як люди в Білорусі ставляться до війни Росії проти України

Насправді переважна більшість білоруського суспільства не підтримує те, що відбувається зі сторони Росії. Однак, треба також розуміти повістку білорусів. Фактично, Білорусь є окупованою країною. Це гібридна окупація, про яку в принципі мало хто каже і мало хто розуміє що це таке.

Білоруську націю починають рівняти на Лукашенка. Але далеко не всі, переважно більшість білоруського суспільства не підтримує дії "влади". За слова "Слава Україні" або донат на ЗСУ можуть прийти додому і заарештувати людину на великі терміни. Але люди готові до того, щоб починати дії з визволення Білорусі. Повістка усім зрозуміла і небезпечна північ також не є актуальною для України. З цим потрібно буде щось робити.

За словами Прохорова, визволення Білорусії не є виключно питанням Полку Калиновського, це питання "великого кулака", де є також українська сторона. Без допомоги України ми, на жаль, не обійдеться. Полк сподівається на допомогу українського народу, але військові розуміють, що в України зараз є багато своїх питань.

"ТМи визволяємо Білорусь при визволенні України, ми усвідомлюємо це на 100% як підрозділ, це є нашим гаслом", - зазначив командир Полку імені Кастуся Калиновського.

"Війна триватиме ще мінімум три роки"

Денис Прохоров розповів, коли, на його думку, закінчиться війна.

"Війна залежить від багатьох факторів. Коли все почалося, я сказав, що це буде тривати мінімум п'ять років, пройшло вже два. На мою думку, з українського боку треба виховувати активну молодь вже зараз. Ми маємо пам'ятати те, що було майже вчора, два роки тому. Молодь потрібно виховувати на прикладах і пояснювати, що відбувалось в Україні, зокрема в Бучі, Києві, Маріуполь... Це продовжується і ми повинні вкласти розуміння про те, що війна триває. Війна сама по собі не закінчиться, це треба усвідомлювати. Думаю, що це триватиме ще мінімум три роки", - зазначив він.