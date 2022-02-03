Здійсню свою мрію, зігравши за професійний клуб, - Усик про свою участь у футбольному турнірі
Чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що завдяки житомирському "Поліссю" здійснить свою дитячу мрію стати футболістом
Про це повідомляє "Футбол NEWS".
За словами Усика, у матчах за ФК "Полісся" він викладатиметься на повну.
"Коли мені Геннадій Владиславович (Буткевич – прим.) запропонував такий невеликий проєктик, я спочатку запитав, як до цього поставляться тренер і команда. Я з іншого виду спорту, і те, що підіграю у футбол чи грав у нього в дитинстві досить довго, не означає, що можу вийти та показати якийсь суперклас. Намагатися і викладатися однозначно буду. Це командний вид спорту, і все залежить від хлопців. Колись я дуже мріяв зіграти за професійну команду, у мене така ідея була. Це було на рівні мрії, а зараз я її здійсню", – сказав Олександр Усик.
3 лютого "Полісся" зіграє з "Вересом". Також в турнірі візьмуть участь "Металіст" та "Чорноморець".
"Полісся" пішло на зимову перерву на дев'ятому місці в першій лізі.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Усик до 15 років займався футболом у сімферопольській "Таврії".
- 30 січня стало відомо, що чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик зіграє за футбольний клуб "Полісся".
- 2 лютого промоутер Олександра Усика Олександр Красюк висловив переконання, що участь боксера у професійних футбольних матчах за "Полісся" не несе загрози його здоров'ю.
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