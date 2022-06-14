Зеленський доручив Залужному перевірити інформацію про нестачу засобів індивідуального захисту в ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський попросив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного провести перевірки через проблеми з забезпеченням армії
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
"Попросив сьогодні головнокомандувача Збройних Сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту", - зазначив президент.
За його словами, доповіді, які він отримаує, суттєво відрізняються від того, що обговорює суспільством.
"Я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання", - підсумував Зеленський.
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