Зеленський доручив Залужному перевірити інформацію про нестачу засобів індивідуального захисту в ЗСУ

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

"Попросив сьогодні головнокомандувача Збройних Сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту", - зазначив президент.

За його словами, доповіді, які він отримаує, суттєво відрізняються від того, що обговорює суспільством.

"Я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання", - підсумував Зеленський.