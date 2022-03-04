Зеленський: міста України не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації - РФ знищує людей і житлові квартали

Міста України не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації, - заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський.

"Українські міста не бачили такої нелюдськості, такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, Харків, Маріуполь цілеспрямовано знищують. Знищують цивільну інфраструктуру, знищують людей, знищують житлові квартали", - сказав Зеленський.

"Тільки за вчорашній день російські бомби вбили 47 людей. Мирних людей. Харків, просто знищують Харків реактивною артилерією та авіаударами. Росія знищує! Харків знищує! Як це сталося?!", - наголосив Президент.

"Сьогодні вранці у Житомирі ракета вдарила по будівлі школи. По дітям. Такою стає реальність, коли приходить "братська" росія", - зазначив Зеленський у зверненні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявив, що потрібне негайне посилення санкцій проти держави-ядерного терориста і закриття неба над Україною, щоб РФ не била по атомних об'єктах.

Нагадаємо, Чернігів обстрілювали російські "Гради". Влучили у житлову забудову. За попередніми даними, загинуло 47 осіб.

Під Черніговом українці захопили важку систему озброєння ТОС-1А Солнцепек.

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