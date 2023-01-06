Зеленський обговорив з прем’єром Швеції Крістерссоном перспективи євроінтеграції України та запросив його до Києва
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном ситуацію на фронті та євроінтеграцію нашої країни
Про це повідомив президент в телеграм.
"Провів онлайн-зустріч із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Докладно повідомляємо про ситуацію на фронті та ризики її ескалації, а також про ключові потреби України з посилення сил оборони", - розповів Зеленський
Крім того, Зеленський обговорив з прем'єром Швеції вступ України до ЄС, а також пріоритети країни під час головування в Раді ЄС.
"Розраховуємо, що за вашого головування ми зможемо почати переговори про вступ України до ЄС. Це потужний мотиватор для нашої армії та спільне бажання нашого суспільства. Ми віримо, що це буде сильним стимулом для єдності всередині ЄС", - зазначив президент.
Разом з тим президент подякував Швеції за гуманітарну допомогу та запросив прем'єра країни Крістерссона на особисту зустріч до Києва.
- 1 січня Швеція перебрала від Чехії головування у Раді ЄС та пообіцяла подальшу підтримку України. У Стокгольмі пообіцяли приділяти пріоритетну увагу зокрема економічній та військовій допомозі Києву та підтримку України на шляху до ЄС.
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