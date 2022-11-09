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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Зеленський під впливом США змінив позицію щодо переговорів з Росією, - Politico

Зеленський під впливом США змінив позицію щодо переговорів з Росією, - Politico

9 листопада, 2022 середа
08:30
війна з Росією Зеленський нагородив Саллівана орденом Ярослава Мудрого

Президент України Володимир Зеленський під впливом США змінив позицію щодо переговорів з Росією

Про це повідомляє Politico

Джерела американського видання стверджують, що Зеленський змінив позицію про неприпустимість переговорів з РФ, доки там при владі залишається Володимир Путін. Це нібито сталося після "м'якого підштовхування" з боку Білого дому. 

Politico стверджує, що про це свідчить той факт, що 7 листопада президент України окреслив п’ять умов для переговорів з РФ, зокрема, відновлення територіальної цілісності, покарання військових злочинців та репарації. Водночас він не згадував, що Путін має піти з влади, перш ніж відновляться перемовини.

За словами співрозмовника видання, це сталося після кількох днів переговорів між Києвом і Вашингтоном та візиту до України радника з національної безпеки Джейка Саллівана. Водночас неназваний американський високопосадовець підкреслив, що офіційні особи США прямо не наполягали на зміні позиції України, але передали, що Київ має продемонструвати свою готовність закінчити війну мирним шляхом.

"Це не означає, що їм потрібно сісти за стіл переговорів прямо зараз. Ми навіть не вважаємо, що зараз правильний час, виходячи з того, що робить Росія", – сказав чиновник.

  • 6 листопада The Washington Post повідомило, що адміністрація США неофіційно просить Україну надіслати сигнали про готовність до переговорів з РФ та скасувати заборону на діалог особисто з російським диктатором Володимиром Путіним. 
  • Зеленський 7 листопада, назвав умови "справжніх переговорів про мир" з Росією.

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Світ
Володимир Путін
Володимир Зеленський
США
переговори з РФ
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