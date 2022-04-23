Зеленський показав світлини Маріуполя до війни. І фотографа, який їх колись зробив, а загинув внаслідок бомбардувань рашистів
У суботу, 23 квітня 2022 року, президент України Володимир Зеленський оприлюднив високохудожні світлини з міста Маріуполя, а також згадав долю їхнього уславленого автора
Фотографії з'явилися на офіційному ТГ-каналі глави держави, передає Еспресо.TV.
"Таким був Маріуполь до вторгнення російських військ. Гарне півмільйонне місто. Зараз там немає фактично жодної неушкодженої будівлі. Маріуполя немає", - зазначив Зеленський.
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"І Віктора Дєдова, який зробив ці фото, теж уже немає", - додав президент.
Довідка
За даними Детектор медіа, оператор та режисер телеканалу «Сігма» Віктор Дєдов загинув у Маріуполі 11 березня.
Під час влаштованого росіянами обстрілу постраждала квартира родини Дєдових, він опинився під завалами та помер внаслідок травм. Його дружина Наталія та син вижили.
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Віктора Дєдова так і не змогли дістати та поховати. Пізніше весь під'їзд згорів внаслідок обстрілів.
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