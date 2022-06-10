Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Продовжуємо дуже активно працювати в усіх країнах ЄС щоденно, щоб там однаково сприймалася ситуація щодо кандидатства для нашої держави – і на заході, і на сході, і на півночі, і на півдні ЄС. Більшість європейців підтримують інтеграцію України. А якщо європейці підтримують, то політики, які поки що сумніваються в деяких країнах, не мають протиставляти себе людям, суспільству і самому ходу європейської історії", - йдеться у зверненні.

Зеленський також розповів про розмову з Макроном.

"Завершив розмову з президентом Франції Макроном. Говорили передусім про оборонну підтримку. Звісно, це ключова тема. Поінформував Еммануеля про ситуацію на передовій, про можливий розвиток протистояння найближчими днями й тижнями, про наміри російських окупантів і про нашу протидію. Звичайно, детально говорили про європейську перспективу України. Готуємося до відповіді на нашу заявку щодо кандидатства. Торкнулися також тематики гарантій безпеки для України й для усієї Європи", - сказав Володимир Зеленський.

9 червня президент України Володимир Зеленський наголосив, що у нашому суспільстві можуть бути тільки ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює, щоб забезпечити цей захист.

ЗСУ просуваються у Харківській області та зривають плани окупантів на Запоріжжі.

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