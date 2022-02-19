Зеленський прибув до ФРН на Мюнхенську конференцію з безпеки та вже зустрівся з Джонсоном

Про це Зеленський повідомив у Instagram.

"Прибув до Німеччини. Сьогодні – Мюнхенська конференція з питань безпеки та переговори з нашими партнерами і друзями. Головні питання – загрози біля кордонів України. Наші сили безпеки і оборони повністю контролюють ситуацію. Ми не реагуємо на провокації та прагнемо встановлення миру виключно дипломатичним шляхом", - написав Зеленський.

Він зазначив, що вже зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Зустрівся з Борисом Джонсоном" у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний Великій Британії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру.