Зеленський прибув до ФРН на Мюнхенську конференцію з безпеки та вже зустрівся з Джонсоном
Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі у Мюнхенській конференції з безпеки та зустрівся з британським прем'єром Борисом Джонсоном
Про це Зеленський повідомив у Instagram.
"Прибув до Німеччини. Сьогодні – Мюнхенська конференція з питань безпеки та переговори з нашими партнерами і друзями. Головні питання – загрози біля кордонів України. Наші сили безпеки і оборони повністю контролюють ситуацію. Ми не реагуємо на провокації та прагнемо встановлення миру виключно дипломатичним шляхом", - написав Зеленський.
Він зазначив, що вже зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
"Зустрівся з Борисом Джонсоном" у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний Великій Британії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру.
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