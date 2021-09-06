Зеленський привітав іудеїв зі святом Рош га-Шана
Президент України Володимир Зеленський привітав іудеїв зі святом Рош Гашана - єврейського Нового року
Про це він написав у Twitter.
"Щирі вітання іудеям зі святом Рош га-Шана, новим 5782 роком! Багатовікова традиція збирає родини разом і дає наснаги на сповнений добром новий рік. Єврейська громада – невід’ємна частина культурного та релігійного життя України. Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний рік!", - зазначив президент.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.74
Купівля 26.74Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.62Продаж 32
- Актуальне
- Важливе