Зеленський привітав іудеїв зі святом Рош га-Шана

Про це він написав у Twitter.



"Щирі вітання іудеям зі святом Рош га-Шана, новим 5782 роком! Багатовікова традиція збирає родини разом і дає наснаги на сповнений добром новий рік. Єврейська громада – невід’ємна частина культурного та релігійного життя України. Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний рік!", - зазначив президент.



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