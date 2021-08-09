Зеленський розпочав робочу поїздку на південь України

Про це передає ОПУ.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Миколаївської та Одеської областей", - йдеться в повідомленні.

Він має ознайомиться з роботою командування oб'єднаних cил Збройних Сил України та новозбудованими об'єктами військової інфраструктури.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb