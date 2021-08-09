Зеленський розпочав робочу поїздку на південь України
9 серпня президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом на Миколаївщині та Одещині
Про це передає ОПУ.
"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Миколаївської та Одеської областей", - йдеться в повідомленні.
Він має ознайомиться з роботою командування oб'єднаних cил Збройних Сил України та новозбудованими об'єктами військової інфраструктури.
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