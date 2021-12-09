Зеленський ветував закон про адміністративну процедуру

Про це повідомляє сайт Офісу президента.



"У своїх пропозиціях глава держави звернув увагу на необхідність уніфікації процедур розгляду й вирішення адміністративних справ у дусі визначеної Конституцією України демократичної та правової держави, забезпечення належного захисту прав, свобод, законних інтересів людини й громадянина", - йдеться у повідомленні.



Президент наголосив на необхідності врегулювати адміністративну процедуру з дотриманням належного балансу інтересів людини, суспільства та обов'язків держави.



Зеленський запропонував вивести з-під дії цього закону відносини, які виникають під час застосування законодавства про національну безпеку і оборону, громадянство, надання притулку в Україні.



Довідка: закон про адмінстративну процедуру регулює відносини органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, інших суб'єктів, які відповідно до закону уповноважені здійснювати владні управлінські функції щодо прийняття адміністративного акта та його виконання.



Дія закону не поширюється на відносини, які виникають під час провадження діяльності щодо звернень осіб, що містять пропозиції та рекомендації стосовно формування державної і регіональної політики, кримінального провадження, оперативно-розшукової діяльності, проходження державної, дипломатичної та військової служби і розгляду скарг у сфері державних закупівель.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про адміністративну процедуру" 16 листопада 2021 року.

22 листопада закон підписав спікер ВР Руслан Стефанчук.