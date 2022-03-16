Зеленський виступить перед німецьким Бундестагом 17 березня
У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський виступить перед німецьким Бундестагом
Про це повідомляється на сайті німецького парламенту.
Президент України виступить перед депутатами Бундестагу о 10:00 за київським часом.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський звернувся до Конгресу США, де закликав конгресменів створити Союз відповідальних країн, який миттєво реагуватиме на війни та лиха протягом 24 годин.
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