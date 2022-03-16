Зеленський виступить перед німецьким Бундестагом 17 березня

Про це повідомляється на сайті німецького парламенту.



Президент України виступить перед депутатами Бундестагу о 10:00 за київським часом.



Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський звернувся до Конгресу США, де закликав конгресменів створити Союз відповідальних країн, який миттєво реагуватиме на війни та лиха протягом 24 годин.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb