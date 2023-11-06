Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Україна Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
Оновлено

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації

6 листопада, 2023 понедiлок
10:42
Україна Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану й мобілізації ще на 90 днів

Проєкти законів №10211 та №10212 було зареєстровано на сайті Ради 6 листопада.

Документи вже передано на розгляд Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Вказується, що реалізація відповідних законів сприятиме вжиттю необхідних заходів для протидії російській агресії.

Що відомо про дію воєнного стану й мобілізацію в Україні

Воєнний стан — це особливий правовий режим, який запроваджують у країні або в окремих її місцевостях у випадку збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності. Уперше його було запроваджено з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Потім його неодноразово продовжували.

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Втім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес уважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.

Читайте також: Мобілізація, забезпечення та бюрократія: що та як покращити у війську

Верховна Рада
Володимир Зеленський
мобілізація
Воєнний стан
Читайте також:
Валерій Залужний
5 листопада, 2023 неділя
В ISW проаналізували статтю Залужного про позиційну війну в Україні
4 листопада, 2023 субота
Росіяни біля Авдіївки накопичили ресурс удвічі більший, ніж був у них біля Бахмута, - "Інформаційний спротив"
Полярне сяйво
5 листопада, 2023 неділя
У небі над Україною полярне сяйво: астроном пояснив рідкісне явище
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.21
    Купівля 37.21
    Продаж 37.82
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 листопада
11:27
Оновлено
Наслідки нічної атаки по Одещині 5 листопада
Вночі росіяни атакували південь України ракетами та дронами: на Одещині є поранені і руйнування
11:17
гепатит А
На Вінниччині зафіксували вже 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей
11:15
Одеський художній музей, постраждалий внаслідок атаки РФ
Нічна атака на Одесу: від російських ракет постраждав художній музей, розташований у зоні охорони ЮНЕСКО
10:58
Голова "Укроборонпрому" Герман Сметанін
В Україні є серійне виробництво дронів, які здатні літати на 1000 км, - голова ‎"‎Укроборонпрому"
10:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Патова чи не патова ситуація на фронті та хто понесе відповідальність за трагедію з 128-ю бригадою. Акценти світових ЗМІ 6 листопада
10:50
крилата ракта "Калібр"
Виготовили 115 штук лише за місяць: у ГУР озвучили кількість ракет, які є в запасах окупантів
10:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 листопада: скільки дають за долар та євро
10:30
Йорданія десантувала термінову меддопомогу до Гази
Йорданія десантувала термінову меддопомогу до Гази
10:22
На Вінничині чоловік коригував удари РФ по об’єктах Укрзалізниці: його підозрюють у держзраді
Коригував удари РФ по об’єктах Укрзалізниці: мешканця Вінничини підозрюють у держзраді
10:15
Британія і Україна
Велика Британія відкликає частину персоналу посольства з Лівану та радить британцям покинути країну
10:07
Іван Федоров, мер Мелітополя
З 1 січня окупанти штрафуватимуть мелітопольців без паспортів РФ і оформлюватимуть їх як іноземців, - мер Федоров
10:03
OPINION
Ростислав Павленко
Про політику перемоги
10:00
вічний вогонь
6 листопада: День визволення Києва від фашистських загарбників
09:44
Ексклюзив
підводний човен класу "Борей"
Росія зберігає ядерну риторику: Згурець про запуск балістичної ракети "Булава" та підводного ракетного крейсера "Борей"
09:43
МВФ
Місія МВФ розпочала роботу в Україні: переглядатимуть виконання програми розширеного фінансування
09:39
кіт Степан
Американські вчені назвали головну причину, чому не можна перегодовувати котів
09:34
КНДР
КНДР планує втретє спробувати запустити супутник-шпигун цього місяця, - Yonhap
09:18
Єврокомісія
"Європейські євреї знову живуть у страху": Єврокомісія назвала антисемітські акції мерзенними діями проти цінностей Європи
09:09
Китай
Уздовж кордону М'янми з КНР сталися сутички між повстанцями та силами хунти, Пекін закликав м'янманську владу до співпраці
08:38
Мілош Земан
Земан назвав своє ставлення до Путіна помилкою і "найбільшою невдачею", а самого диктатора - "нерозумною людиною"
08:20
збита ракета, Київ 9 травня
Вночі Повітряні сили знищили 15 з 22 "шахедів" та ракету Х-59
08:04
OPINION
Віктор Каспрук
Чи зіграє остання ставка Путіна?
08:00
OPINION
Володимир Зеленський
Зеленський: Відповідальний лідер чи "наполеон"?
07:59
Оновлено
Армія РФ за добу на фронті втратила 4 танки, 14 артсистем і 880 військових, - Генштаб
07:56
За тиждень сапери Держспецслужби транспорту знешкодили понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів
07:54
Атомна субмарина США
На Близький Схід прибула атомна субмарина США
07:17
в'язниця
У в'язницях РФ транслюють пропагандистські російські канали, аби збільшити кількість "добровольців", - ISW
06:35
Дмитро Кулеба
Україна нарощує виробництво власної зброї та мілітаризує економіку, - Кулеба
06:00
Білий дім
З сектору Гази евакуювали понад 300 громадян США
00:17
Ентоні Блінкен
Держсекретар США прибув до Туреччини
00:05
кордон Польща
Польській військовий вистрелив у нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю
2023, неділя
5 листопада
23:33
Оновлено
wizzair
Інцидент в аеропорту Гамбурга: чоловіка затримали, а рейси відновили
23:11
Білл Бернс
Глава ЦРУ наступного тижня планує відвідати Ізраїль, - ЗМІ
22:57
Ілюстративне фото
В Австралії розбився легкомоторний літак, загинули троє пожежників
22:27
Міністерство оборони
Міноборони оголосило про розробку "дорожньої карти" щодо системи роботи з особовим складом ЗСУ
22:18
Ексклюзив
Іранці на мітингу на підтримку палестинців у Тегерані
Участь Ірану у війні проти Ізраїлю малоймовірна, - іранський оглядач Міан
21:55
Ексклюзив
Зеленський дав доручення готуватися до президентських виборів 31 березня 2024 року, - нардеп Гончаренко
21:54
Ілюстративне фото
У Бучі електропотяг на смерть збив 15-річну дівчину
21:38
сектор Газа
Армія оборони Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа та розділила анклав навпіл
21:23
Дмитро Мілютін
Під час удару по 128-й бригаді на Запоріжжі загинув капітан артвзводу Дмитро Мілютін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV