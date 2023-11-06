Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану й мобілізації ще на 90 днів
Проєкти законів №10211 та №10212 було зареєстровано на сайті Ради 6 листопада.
Документи вже передано на розгляд Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Вказується, що реалізація відповідних законів сприятиме вжиттю необхідних заходів для протидії російській агресії.
Що відомо про дію воєнного стану й мобілізацію в Україні
Воєнний стан — це особливий правовий режим, який запроваджують у країні або в окремих її місцевостях у випадку збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності. Уперше його було запроваджено з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Потім його неодноразово продовжували.
17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Втім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес уважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.
"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.
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