Про це він повідомив під час пресконференції з іноземними ЗМІ, передає Еспресо.TV.



"Якщо Україна не зупинить все це і якщо весь світ не об’єднається навколо рішучості України, то далі, якщо не дай Боже нас не стане, то після України буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща і так вони будуть йти аж до Берлінської стіни. Повірте мені, світ повинен показувати свою міцність", – сказав Володимир Зеленський.

Читайте також: "Яка кількість має зірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб достукатися?": Зеленський закликав членів НАТО закрити небо над Україною

Також президент подякував країнам, які зараз нас підтримують і передають зброю.

"Проте я вважаю, що це запізно, бо ми віддали цей термін, коли говорили і просили, а цей термін коштує тисячі життів українців. Ось така вона ціна", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів: тільки не на 30 метрів, як з Макроном і Шольцем - я ж сусід

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb