Зеленський: "Якщо ми їх не зупинемо, далі буде війна у Латвії, Литві, Естонії"
Спілкуючись з іноземними журналістами, президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Володимир Путін буде воювати доти, доки не дійде до Берліну, тому весь світ має допомогти його зупинити
Про це він повідомив під час пресконференції з іноземними ЗМІ, передає Еспресо.TV.
"Якщо Україна не зупинить все це і якщо весь світ не об’єднається навколо рішучості України, то далі, якщо не дай Боже нас не стане, то після України буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща і так вони будуть йти аж до Берлінської стіни. Повірте мені, світ повинен показувати свою міцність", – сказав Володимир Зеленський.
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Також президент подякував країнам, які зараз нас підтримують і передають зброю.
"Проте я вважаю, що це запізно, бо ми віддали цей термін, коли говорили і просили, а цей термін коштує тисячі життів українців. Ось така вона ціна", – додав Зеленський.
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