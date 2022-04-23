Зеленський заявив, що мусить зустрічатися з Путіним для дипломатичного вирішення війни, і висловив упевненість у суді над воєнними злочинцями РФ

Про це він заявив під час пресконференції в метро Києва, передає Суспільне.



"Я не хочу, я мушу зустрічатися з президентом РФ, якщо ми плануємо в дипломатичному шляху вирішити це питання", - наголосив Володимир Зеленський.



Він висловив упевненість, що всі, хто віддавав злочинні накази на війні Росії проти України постануть перед трибуналом.



"Я вважаю, що не хочу, а всі точно предстануть перед трибуналом, перед судом. Усі хто віддавав усі накази. Ганебні накази щодо знищення людей, дітей і всіх. Це точно, я в цьому впевнений, я в це вірю. Ми знаємо, як іде міжнародний процес, як іде міжнародний суд, як це буває. Це буває роки! Ми почекаємо. А якщо такі, як я, не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Повірте. Я впевнений, що буде останній цвях в політику цієї держави", - зауважив президент України.



Президент Володимир Зеленський запевнив, що до Грузії повернуть українського посла. Коли Україна відчуватиме підтримку від політичних лідерів країни.

Також він застеріг РФ від підготовки та проведення так званих референдумів щодо створення "народних республік" у тимчасово окупованих районах.

Володимир Зеленський назвав неможливою деблокаду Маріуполя. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb