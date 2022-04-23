Зеленський заявив, що мусить зустрічатися з Путіним для дипломатичного вирішення війни, і висловив упевненість у суді над воєнними злочинцями РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче, але мусить зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним для дипломатичного розв'язання війни
Про це він заявив під час пресконференції в метро Києва, передає Суспільне.
"Я не хочу, я мушу зустрічатися з президентом РФ, якщо ми плануємо в дипломатичному шляху вирішити це питання", - наголосив Володимир Зеленський.
Він висловив упевненість, що всі, хто віддавав злочинні накази на війні Росії проти України постануть перед трибуналом.
"Я вважаю, що не хочу, а всі точно предстануть перед трибуналом, перед судом. Усі хто віддавав усі накази. Ганебні накази щодо знищення людей, дітей і всіх. Це точно, я в цьому впевнений, я в це вірю. Ми знаємо, як іде міжнародний процес, як іде міжнародний суд, як це буває. Це буває роки! Ми почекаємо. А якщо такі, як я, не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Повірте. Я впевнений, що буде останній цвях в політику цієї держави", - зауважив президент України.
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