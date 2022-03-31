Зеленський звільнив послів у Марокко та Грузії через відсутність підтримки цих країн у війні України з Росією

Про це Володимир Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV.

"Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, на те, щоби Україна могла вибороти своє майбутнє. А є ті, хто даремно витрачає час і працює лише на те, щоби затриматись на посаді. Сьогодні я підписав указ про відкликання послів з ряду країн. З Марокко, з Грузії – при всій повазі до них, але якщо не буде постачання зброї, не буде підтримки санкцій, а буде продовження співпраці з Росією, то значить вам треба шукати іншу роботу", - зазначив президент.

Також він наголосив, що чекає найближчим часом результатів від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому сходу, у Південно-Східній Азії та у країнах Африки, також від військових аташе.

"Адже дипломатія – це один з ключових фронтів і всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу і допомогу армії, як кожен наш захисник на полі бою", - додав глава держави.

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