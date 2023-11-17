Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Тарасовського

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.

"Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у документі.

Причину його звільнення не вказують.

Олександр Тарасовський обіймав посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки України з 21 січня 2022 року.

До цього він працював на різних посадах в Службі безпеки України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Службі зовнішньої розвідки України.