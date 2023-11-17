Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Тарасовського
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 листопада, підписав указ про звільнення Олександра Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.
"Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у документі.
Причину його звільнення не вказують.
Олександр Тарасовський обіймав посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки України з 21 січня 2022 року.
До цього він працював на різних посадах в Службі безпеки України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Службі зовнішньої розвідки України.
- 3 листопада президент України звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Замість нього було призначено Сергія Лупанчука.
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