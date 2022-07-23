Зеленського з дружиною "продадуть", щоб допомогти ЗСУ: майстриня із Житомирщини вишила портрет президентського подружжя
На створення вишитої картини майстрині Тетяні Пащенко знадобилось 5 місяців
Про це повідомили в Укрінформ.
Заслужена майстриня України Тетяна Пащенко виставить на продаж картину із зображенням Володимира Зеленського та його дружини Олени, яку виготовила власними руками.
Зображення мисткиня із Житомирщини "змалювала" зі світлини із соцмереж. Французькі нитки DMC 100 кольорів лягли на німецьку канву Zweigart. Розмір картини, яку Тетяна Пащенко вишивала хрестиком, 57 на 77 сантиметрів.
Жінка наголошує, не поспішає загортати портрет у скло, хоче аби Володимир Зеленський особисто поставив нам ньому підпис і зробив малюнок більш коштовним. Усі гроші, які Тетяна Пащенко отримає від продажу, підуть на допомогу українським військовим.
- Додамо, 3 червня у США вишиванку Зеленського продали за $100 тис.
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