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Головна Суспільство Зеленському за час президентства погрожували понад 20 разів, – СБУ

Зеленському за час президентства погрожували понад 20 разів, – СБУ

22 вересня, 2021 середа
20:16
Суспільство Володимир Зеленський

Президенту України Володимиру Зеленському з 2019 року 22 рази надходили погрози

Про це повідомив Укрінформу речник СБУ Артем Дехтяренко.

Як зазначили в СБУ, з 2019 року по вересень 2021 року було отримано 25 повідомлень з погрозами на адресу вищих державних діячів. З них - 22 були адресовані президенту України, а ще три - міністру внутрішніх справ.

За його словами, співробітниками Служби безпеки України спільно з Національною поліцією встановлено осіб, причетних до анонімних повідомлень із погрозами насильницького характеру.

Дехтяренко зазначив, що СБУ впродовж 2019 року було зафіксовано істотне збільшення анонімних повідомлень про загрозу громадськості та замінування, що надходили на адресу правоохоронців, підприємств, торговельно-розважальних центрів, центрів відпочинку та аеропортів. Одним із чинників щодо збільшення цих погроз були вибори президента України. Серед мотивів зловмисників – перешкоджання належному проведенню виборчого процесу.
 

  • 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
  • Зеленський відреагував на замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.
  • Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
  • Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто першого помічника президента Сергія Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.

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СБУ
Володимир Зеленський
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