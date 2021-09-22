Зеленському за час президентства погрожували понад 20 разів, – СБУ

Про це повідомив Укрінформу речник СБУ Артем Дехтяренко.

Як зазначили в СБУ, з 2019 року по вересень 2021 року було отримано 25 повідомлень з погрозами на адресу вищих державних діячів. З них - 22 були адресовані президенту України, а ще три - міністру внутрішніх справ.

За його словами, співробітниками Служби безпеки України спільно з Національною поліцією встановлено осіб, причетних до анонімних повідомлень із погрозами насильницького характеру.

Дехтяренко зазначив, що СБУ впродовж 2019 року було зафіксовано істотне збільшення анонімних повідомлень про загрозу громадськості та замінування, що надходили на адресу правоохоронців, підприємств, торговельно-розважальних центрів, центрів відпочинку та аеропортів. Одним із чинників щодо збільшення цих погроз були вибори президента України. Серед мотивів зловмисників – перешкоджання належному проведенню виборчого процесу.

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