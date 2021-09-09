Жителям ОРДЛО погрожують звільненням у разі відмови голосувати на виборах до Держдуми РФ, - Денісова

Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова у ефірі телеканалу "Дім".

Вона повідомила про те, що окупанти чинять тиск тільки на тих, хто отримав російський паспорт.

Вона додала, що на робочих місцях бюджетників змушують звітувати про реєстрацію на участь у виборах.

"З серпня відкрито 396 інформаційних центрів, які дають роз'яснення громадянам України, які мають тепер паспорти РФ, як же їм проголосувати", - заявила Денісова.

За її словами, жителям ОРДЛО видали близько 600 тисяч паспортів.

"Це в першу чергу вчителі, медичні працівники. Це ті люди, які працюють в цих органах "влади". Вони змушені, адже десь же працювати їм потрібно для того, щоб прогодувати свою сім'ю", - додала омбудсмен.

СБУ зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України.