Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Жителям ОРДЛО погрожують звільненням у разі відмови голосувати на виборах до Держдуми РФ, - Денісова

Жителям ОРДЛО погрожують звільненням у разі відмови голосувати на виборах до Держдуми РФ, - Денісова

9 вересня, 2021 четвер
21:34
війна з Росією Людмила Денісова

Жителів окупованого Донбасу примушують голосувати на виборах до Державної Думи Російської Федерації

Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова у ефірі телеканалу "Дім".

Вона повідомила про те, що окупанти чинять тиск тільки на тих, хто отримав російський паспорт.

Вона додала, що на робочих місцях бюджетників змушують звітувати про реєстрацію на участь у виборах.

"З серпня відкрито 396 інформаційних центрів, які дають роз'яснення громадянам України, які мають тепер паспорти РФ, як же їм проголосувати", - заявила Денісова.

За її словами, жителям ОРДЛО видали близько 600 тисяч паспортів.

"Це в першу чергу вчителі, медичні працівники. Це ті люди, які працюють в цих органах "влади". Вони змушені, адже десь же працювати їм потрібно для того, щоб прогодувати свою сім'ю", - додала омбудсмен.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Людмила Денісова
ОРДЛО
вибори до Держдуми
Читайте також:
школа карантин
8 вересня, 2021 середа
15 шкіл залишаються відкритими: Прикарпаття 13 вересня переходить на дистанційне навчання, - голова ОДА
Наталья Диденко
8 вересня, 2021 середа
Заморозки відступлять, - синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду 9 вересня
Наталья Диденко
7 вересня, 2021 вiвторок
В Україні очікуються тумани й заморозки на ґрунті, - синоптик Наталка Діденко
Київ
+25
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.64
    Купівля 26.64
    Продаж 26.88
  • EUR
    Купівля 31.4
    Продаж 31.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
9 вересня
22:07
Сліди від недопалків, травми нетваринного походження: Сущенко назвав причиною смерті 7-річного хлопчика у Черкасах дії людей, а не собак
21:53
Кріштіану Роналду
Легендарний бігун Болт спрогнозував, коли Роналду завершить кар'єру
21:51
Лукашенко Путін
Єдині ринки та інтеграція валют: Путін заявив, що вони з Лукашенком погодили всі дорожні карти щодо Союзної держави
21:14
Тімо Вернер і Роберт Левандовські
У "Баварії" знайшли, ким замінити Левандовські
21:12
Незаконна передача ділянок в центрі Києва на 150 млн грн: ДБР прийшло з обшуками у КМДА
21:01
Справа "вагнерівців": голова ТСК Ради Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі"
Справа "вагнерівців": голова ТСК Ради Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі"
20:54
Йожеф Сабо
Екстренер збірної Сабо знайшов найслабше місце сучасної команди України
20:47
На військових навчаннях "Захід-2021" РФ та Білорусь відпрацьовуватимуть наступ, - міноборони Латвії
20:34
Кріштіану Роналду
Роналду назвав свою ціль в МЮ
20:27
Матеуш Моравецький
Польша заявила про наміри видобувати газ в Україні
20:26
В одному з енергетиків виявили отруйну речовину: напій вилучають з магазинів Києва
20:23
Вадим Гутцайт
Даю по руках, - міністр спорту Гутцайт розповів, як бореться з корупцією
20:11
Житлобуд-1
Українська команда вийшла в груповий етап жіночої Ліги чемпіонів
20:02
Денис Малюська
Закон про олігархів повноцінно запрацює через півроку після прийняття, - Малюська
19:51
коронавірус
Молдова запроваджує надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через зростання захворюваності на COVID-19
19:46
Владислав Кочергін
Не дотерпіли якихось банальних 10 секунд, - дебютант збірної України про втрачену перемогу над чехами
19:41
Microsoft
Microsoft відклав вихід співробітників у офіси на невизначений термін
19:30
вакцина
Moderna та Novavax заявили про роботу над вакциною, що одночасно захищатиме від коронавірусу і грипу
19:21
Гюндуз Мамедов
ОАСК зареєстрував позов Мамедова до ОГПУ
18:59
окупанти
Окупанти обстріляли слідчих СБУ з заборонених мінометів
18:53
У Харкові різко зріс рівень захворюваності на коронавірус, - ОДА
18:36
Тимофій Милованов
Милованов порадив українцям відкладати до 5% зарплати на пенсію
18:32
Польща обіцяє покарати винних у смерті українця Никифоренка, - Шмигаль
18:20
Кривий Ріг
Міськрада Кривого Рогу звернулась до парламенту щодо призначення нових виборів мера
18:08
Люк де Йонг
"Барселона" презентувала свою нову форму. Фото
18:00
талібан
"Не відповідає очікуванням": у ЄС незадоволені урядом талібів в Афганістані
17:55
У Слов’янську чоловік у футболці з прапором Росії напав на ветерана війни на Донбасі
17:54
Мирослав Мисла
У Хусті перейменували вулицю Терешкової на честь українського захисника
17:51
Катерина Завацька
Українка вдало стартувала на тенісному турнірі в Німеччині
17:47
У Дніпрі вантажівка протаранила житловий будинок
17:41
Юріс Пойканс
"Не думаю, що Україна дуже відрізняється від Сербії чи Північної Македонії - офіційних кандидатів": посол Латвії про вступ до ЄС
17:23
Обставини смерті Кернеса вимагають втручання правоохоронців, – експерт
17:18
Група "Першого грудня"
Камо грядеши, Україно? - звернення ініціативної групи "Першого грудня"
17:18
Михайло Мудрик
Якщо не виведу його на топ-рівень, це буде моя особиста поразка: тренер "Шахтаря" виокремив свого найталановитішого гравця
17:15
Микола Княжицький2
"Альтернативи, крім співпраці, ми не маємо", - Микола Княжицький у Польщі
17:05
"Матриця 4": вийшов офіційний трейлер фільму
17:04
У Фінляндії відкрилося кафе "Ukraina"
16:55
Ентоні Джошуа - Олександр Усик
Американський важковаговик дав невтішний прогноз на бій Усик - Джошуа
16:52
Twitter
Twitter запустить функцію "Спільноти": як це працюватиме
16:42
В Україні рівень інфляції тримається на рівні 10,2%, - Держстат
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV