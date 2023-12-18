Жити скромніше...
Різні джерела кажуть, що зараз зовнішня допомога покриває від 40% до 60% видатків Державного бюджету України поточного року
Безвідносно до того факту, що у Конгресі США заблоковані видатки на Україну, мабуть, за два роки повномасштабної війни нам уже час подумати про скорочення чиновницького апарату в державі та зменшення захмарних зарплат усіх тих, хто утримується коштом Державного бюджету.
Те саме стосується другорядних і третьорядних соціальних видатків.
Плюс економія в усьому іншому.
Повномасштабна війна — це не клондайк для людини, яка живе на кошти платників податків.
Жити скромніше для держави означає не повдягати чиновників у псевдомілітарні фраки, а жити за власними доходами.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
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