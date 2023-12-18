Безвідносно до того факту, що у Конгресі США заблоковані видатки на Україну, мабуть, за два роки повномасштабної війни нам уже час подумати про скорочення чиновницького апарату в державі та зменшення захмарних зарплат усіх тих, хто утримується коштом Державного бюджету.

Те саме стосується другорядних і третьорядних соціальних видатків.

Плюс економія в усьому іншому.

Повномасштабна війна — це не клондайк для людини, яка живе на кошти платників податків.

Жити скромніше для держави означає не повдягати чиновників у псевдомілітарні фраки, а жити за власними доходами.

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Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

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