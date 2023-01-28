Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону.

"Вони зараз змушені діяти в такій логіці подій, тому що коли в них не вдався бліцкриг, вони ув’язалися в багатомісячну війну, яка вже наближається до року, з неймовірними втратами — 800 осіб за добу. Це показники, несумісні з сучасним веденням дій, сучасними підходами. Надсучасних засобів ведення бою у вигляді техніки, авіації у них також немає. Тому єдиним серйозним аргументом поки що в них залишається, щоб тримати динаміку, напругу нашої оборони, постійне оновлення особового складу", - зазначив Череватий.

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Окрім цього, за його словами, на Бахмутському напрямку росіяни оновлюють особовий склад колишніми ув’язненими,

"Хоча там теж уже їх не вистачає. Ми спостерігаємо, що вони підсилюються мотострілецькими, за їхньою термінологією, підрозділами. А також оновлені мобілізовані підрозділи на інших напрямках, зокрема, і на Вугледарському. Ми бачимо, що вони накопичують сили, підтягують мотострілецькі підрозділи, артилерію, тому що в них жива сила - це зараз головний підсилювач динаміки війни", - зауважив речник.

Тому, на його думку, росіяни так агресивно і "з елементами істерії" сприймають кожне рішення українських партнерів про надання Україні високоточних систем озброєння.

28 січня аналітики ISW назвали напрям можливого нового наступу армії РФ.

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