Журналісти знайшли ще одну яхту Путіна, яку він використовує замість арештованої "Шахерезади"

Про це повідомляє видання "Досьє".

Зазначається, що "Вікторію" будували на потужностях військового заводу "Севмаш" разом із човном Graceful. Наразі її ремонтують на турецькій верфі, яка готує кораблі для військового флоту Туреччини - члена НАТО.

Повідомляється, що в стамбульському порту "Тузла" ремонтують суховантажі та нафтотанкери, а поблизу розташовані доки, де будують військові кораблі для турецького флоту. Саме на супутникові знімки, які отримали журналісти "Досьє", потрапив шматок "Вікторії", яка перебуває в ангарі.

21 жовтня "Вікторія" вийшла з Сочі й через два дні пришвартувалась на захід від верфі в Стамбулі. Вранці 25 жовтня судно перемістилось у доки, відключило передавач (AIS) і перестало з'являтися на картах профільних сервісів. Журналістам також вдалося засняти судно за допомогою дронів.

Видання наголошує, що так звані супер'яхти - судна завдовжки від 24–30 метрів, можуть коштувати мільйони, як і їхнє обслуговування.

"Такі супер'яхти мають попит у російських чиновників та олігархів, але в Росії їх не виробляють — переважно замовлення виконують європейські верфі", - зазначають розслідувачі.

Проте "Вікторія" стала винятком, оскільки її будував військовий завод "Севмаш", головна продукція якого — атомні підводні човни.

"Севмаш" мав сконструювати дві яхти. Роботи затягнулися, один із човнів зламали, посадивши на мілину, другий ледь не втратили через проблеми з фінансуванням. 2016 року "Севмаш" відмовився від цивільних замовлень. Дві яхти проєкту А-1331 стали єдиними, випущеними воєнною верф'ю. Перша – це Victoria, її почали готувати у 2005 році. Через рік стартували роботи над другою – нині всесвітньо відомою Graceful", - йдеться в розслідуванні.

Вартість судна, зазначена у митній декларації у 2019 році, — $50,1 млн. У цьому ж документі описані основні характеристики корабля, в тому числі й конструкційна особливість: на борту одразу дві майстер-каюти.

"Стільки ж майстер-кают і на яхті Graceful, а в резиденціях президента завжди передбачено дві окремі спальні: для господаря та для господині", - пояснюють журналісти.

За даними "Досьє", "Вікторія" базується в Сочі та періодично доходить до мису Ідокопас, де розташований палац Володимира Путіна. Безпосередньо поруч із мисом судно вимикає AIS і зникає з радарів. Влітку 2021 року корабель вийшов із Сочі та дійшов до Криму. У цій подорожі яхту супроводжував човен Orion завдовжки 38,5 метра.

Окрім того, журналісти виявили "Вікторію" на фото в акаунті Наталії Бєлугіної — художньої гімнастки та хореографа-постановника фестивалю "Аліна", який щороку влаштовує Аліна Кабаєва. Анонімне джерело повідомило, що і Кабаєва, і Бєлугіна користуються цим судном.

Після арешту "Шахерезади" "Вікторія" - найбільша яхта в Чорному морі, пов'язана з Путіним. Загалом же їх близько десяти.

"Володимира Путіна не фотографували відпочиваючим на борту "Вікторії", тож немає прямих документальних доказів, що це його судно. Але, як і у випадку з іншими яхтами президента, є чимало непрямих підтверджень: це і спеціально підібраний екіпаж, і маршрут корабля, що пролягає поряд із палацом президента, і формальний власник, і незвичайна історія будівництва. Співрозмовник "Досьє", знайомий із ходом робіт на човні, не сумнівається, що замовити яхту на військовому заводі, що випускає ядерні підводні човни, міг лише російський лідер. Зрештою, навіть агент у "Вікторії" той самий, що й у нині заарештованої яхти "Шахерезада", - пояснюють журналісти.

Graceful та "Вікторія" залишили основні місця стоянки одночасно, 21 жовтня 2023 року. Перша яхта вирушила на обслуговування до Калінінграда, на завод "Янтар", друга — на верф Desan у Стамбул.

"Турецька компанія — логічний вибір для ремонту, якщо є ризик, що корабель може потрапити під санкції та буде арештований. Але Desan – не проста фірма. Вона заснована в 1978 році, зараз належить групі Kaptanoglu і займається не лише цивільними замовленнями, а й будує військові кораблі для Туреччини — члена НАТО, а також отримувала дозвіл Північноатлантичного альянсу для роботи із секретними даними", - додали розслідувачі.