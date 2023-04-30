"Журналістика - це не злочин": Байден закликав звільнити заарештованого у РФ журналіста WSJ Гершковича
Президент США Джо Байден закликав звільнити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого заарештували у Росії за звинуваченням у шпигунстві
Про це пише WSJ.
Таку заяву Байден оприлюднив під час щорічної вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.
"Журналістика - це не злочин. Еван повинен бути негайно звільнений разом з усіма іншими американцями, утримуваними в заручниках або неправомірно затриманими за кордоном", - підкреслив президент США.
Байден також зустрівся з родиною Гершковича та запевнив їх, що уряд працює над звільненням журналіста.
"Еван поїхав в Росію, щоб пролити світло на темряву. Усі в цьому залі підтримують вас. Ми щодня працюємо над тим, щоб забезпечити його звільнення, шукаємо можливості та інструменти, щоб повернути його додому", - сказав він.
- Раніше ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Американська газета, в якій він працює, закликала США видворити посла Росії. Президент США Джо Байден прокоментував арешт.
- Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
- Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.
- 17 квітня посла США в Росії Лінн Трейсів вперше пустили до заарештованого журналіста WSJ Гершковича.
- 27 квітня МЗС РФ відхилило запит посольства США про консульські відвідини журналіста.
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