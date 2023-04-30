Про це пише WSJ.

Таку заяву Байден оприлюднив під час щорічної вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

"Журналістика - це не злочин. Еван повинен бути негайно звільнений разом з усіма іншими американцями, утримуваними в заручниках або неправомірно затриманими за кордоном", - підкреслив президент США.

Байден також зустрівся з родиною Гершковича та запевнив їх, що уряд працює над звільненням журналіста.

"Еван поїхав в Росію, щоб пролити світло на темряву. Усі в цьому залі підтримують вас. Ми щодня працюємо над тим, щоб забезпечити його звільнення, шукаємо можливості та інструменти, щоб повернути його додому", - сказав він.