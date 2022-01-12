Знищують повітряні цілі й захищають наземні війська: ЗСУ отримали відремонтовані зенітні установки "Шилка"
Держпідприємство "Балаклійський ремонтний завод" поставило Сухопутним військам України відремонтовані ЗСУ-23-4М "Шилка"
Про це інформує "Укроборонпром".
"Підприємство вчасно та якісно виконало капітальний ремонт техніки. Кожен етап відновлення контролювався фахівцями Міністерства оборони. Після проведення полігонних випробувань техніку передано замовнику", - ідеться в заяві.
Виконувач обов'язків директора підприємства Олександр Попов уточнив, що контракт виконали в межах держоборонзамовлення у 2021 році, однак частину роботи зробили за обігові кошти заводу.
В "Укроборонпромі" уточнили, що зенітну самохідну установку "Шилка" використовують для безпосереднього протиповітряного захисту наземних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстані до 2,5 тис. м і висоті до 1,5 тис. м і наземних (надводних) цілей на відстані до 2 тис. м з місця, короткої зупинки й під час руху.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.59
Купівля 27.59Продаж 27.87
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе