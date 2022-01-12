Знищують повітряні цілі й захищають наземні війська: ЗСУ отримали відремонтовані зенітні установки "Шилка"

Про це інформує "Укроборонпром".



"Підприємство вчасно та якісно виконало капітальний ремонт техніки. Кожен етап відновлення контролювався фахівцями Міністерства оборони. Після проведення полігонних випробувань техніку передано замовнику", - ідеться в заяві.



Виконувач обов'язків директора підприємства Олександр Попов уточнив, що контракт виконали в межах держоборонзамовлення у 2021 році, однак частину роботи зробили за обігові кошти заводу.



В "Укроборонпромі" уточнили, що зенітну самохідну установку "Шилка" використовують для безпосереднього протиповітряного захисту наземних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстані до 2,5 тис. м і висоті до 1,5 тис. м і наземних (надводних) цілей на відстані до 2 тис. м з місця, короткої зупинки й під час руху.



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