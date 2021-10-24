Знущання на межі садизму: У МЗС Росії відреагували на зарахування росіян до "бездомних національностей"
У Міністерстві закордонних справ Росії засудили зарахування Держдепом США росіян до "бездомних національностей"
Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова у Telegram.
За її словами, американці перетворили банальну технічну процедуру в справжнє пекло для росіян.
"Прочитала, що Державний департамент вніс росіян, готових оформити візу в США, в категорію "бездомні національності". Вони перетворили банальну для XXI століття технічну процедуру в справжнє пекло, в основі якого - знущання на межі садизму", - написала Захарова.
Вона додала, що це загрожуватиме розвитку туризму та культурних обмінів та назвала рішення Держдепу США ударом по сім'ях і родичах.
- 24 жовтня стало відомо, що Держдеп США у інструкції з видачі віз зарахував громадян Росії до категорії "бездомні національності".
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