Знущання на межі садизму: У МЗС Росії відреагували на зарахування росіян до "бездомних національностей"

Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова у Telegram.

За її словами, американці перетворили банальну технічну процедуру в справжнє пекло для росіян.

"Прочитала, що Державний департамент вніс росіян, готових оформити візу в США, в категорію "бездомні національності". Вони перетворили банальну для XXI століття технічну процедуру в справжнє пекло, в основі якого - знущання на межі садизму", - написала Захарова.

Вона додала, що це загрожуватиме розвитку туризму та культурних обмінів та назвала рішення Держдепу США ударом по сім'ях і родичах.