Зрадила присязі, писала "закони" для "ЛНР": судді з Луганщини оголосили підозру у низці антидержавних злочинів

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, у 2014 році діюча суддя апеляційного суду Луганської області, зрадивши присязі на вірність народу України, увійшла до складу робочої групи так званої "народної ради ЛНР", яка від імені окупаційної адміністрації РФ займалася створенням "власного законодавства".



Підозрювана взяла участь у розробці псевдозаконопроєктів "ЛНР": "Цивільного кодексу", "Цивільного процесуального кодексу", "Земельного кодексу" та "Сімейного кодексу". Їх було передано до "народної ради ЛНР" та з метою легалізації на тимчасово окупованій території опубліковано.



У 2018 році громадянка Україна обійняла посаду "судді", а в подальшому – "заступниці голови Верховного суду ЛНР". У складі незаконно створеної судової гілки підозрювана до теперішнього часу сприяє представникам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти України, здійснює "правосуддя" від імені окупаційної адміністрації РФ та ухвалює "судові рішення", що суперечать принципам Конституції та законодавчим актам України, порушуючи права людей, які проживать на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.



Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваної у розшук та звернення з клопотанням до суду для здійснення спеціального досудового розслідування.



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